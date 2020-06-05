Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля укрепился к доллару и евро

Доллар США подешевел на 34 копейки. За него сегодня предлагают 68,82 рубля.
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Рубль заметно укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:24

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Доллар упал до 68,86 рубля

Профиль03:26

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:25

Курс рубля резко вырос

Lenta.ru03:17

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов 5 июня

Газета.Ru03:28
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 21:45, Ашберн
Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 06:23
58
Происшествия

Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате

Машина вылетела на пешеходную зону на Новом Арбате, врезавшись в препятствие.
Известия 19:48
Религия

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
23
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
426
Гаджеты

Представлены недорогие смартфоны Motorola Moto G Fast и Moto E

Компания Motorola сегодня представила в США свои новые бюджетные смартфоны Motorola Moto G Fast и Moto E. Они отличаются процессорами Snapdragon и низкой ценой.
Ридус 16:54
1
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова

РИА Новости 20:01
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Коммерсантъ 17:54
1
Политика

Захарова объяснила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты

Попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами назвала заявления американского генерального прокурора Уильяма Барра о многостороннем иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами.
Российская газета вчера в 17:08
411
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
1,9K
Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 18:04
6
Происшествия

В Новгородской области произошла утечка мазута в реку

Как оказалось, утечка предположительно произошла из бочки с мазутом, стоявшей на берегу реки.
СеверИнформ 12:16
7
Общество

Губернатор Калифорнии запретил обучать полицейских удушающим приёмам

Штат Калифорния, США, 6 июня 2020, 03:13 — REGNUM Прекратить обучение полицейских штата удушающим захватам приказал губернатор Калифорнии (США) Гэвин Ньюсом.
REGNUM 20:13
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов

Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru 05:30
6
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,4K
Происшествия

В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB.
РИА Новости 20:37
2
Авто

Бренд Lada признали худшим в мире

Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe 05:32
60
Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
1,5K
Общество

Путин потребовал доложить о работе на месте ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал доложить, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧП в Норильске.
Известия 07:45
25
Футбол

Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
RT на русском 15:02
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки

ТАСС 03 июня в 00:34
Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
1,1K
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
346
Общество

Алексей Шапошников ответил на обвинения в сокрытии доходов

Алексей Шапошников ответил на обвинения в сокрытии доходов Председатель Мосгордумы (МГД) Алексей Шапошников ответил на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в сокрытии 870 млн руб. доходов.
Коммерсантъ 04:07
591
Здоровье

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом в России

Ситуацию с коронавирусной инфекцией в России удалось переломить, заявил в ходе круглого стола «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы» замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.
Rambler News Service 13:24
110
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
6,1K
Космос

Астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом

Учёные Йельского университета (США) предполагают, что астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом.
Версия.Инфо 09:48
4
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 14:45
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Политика

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс 15:33
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Общество

В Находке смягчают режим ограничений

С 6 июня в Находкинском городском округе разрешено постепенное снятие ограничительных мер, введенных ранее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 20:35
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
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