Доллар США подешевел на 34 копейки. За него сегодня предлагают 68,82 рубля.

Курс рубля укрепился к доллару и евро

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,5K

Политика Трамп распорядился сократить количество войск в Германии Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве. 21

Политика Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен. 70

Финансы Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году. 43

Общество «Норникель» берет аварию на себя Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3. 1,5K

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" заявил, что на следующей неделе власти могут принять "радикальные решения" по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. 792

Гаджеты Motorola выпустила новые смартфоны Moto G Fast и Moto E Многим поклонникам компании Motorola хорошо известно, что Moto G Power является весьма отличным смартфоном.

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 5,7K

Общество Названо число находящихся в больницах россиян с коронавирусом Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число жителей страны, находящихся на данный момент в медицинских организациях с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 978

Происшествия В Воронеже чиновники соцзащиты выписывали премии своим родственникам Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 5 июня, руководители некоторых госучреждений принимали на работу своих родственников, устанавливали им надбавки к окладу и выписывали премии. 49

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Фигурное катание Слуцкий ответил Уткину на сравнение Загитовой с акулой Известный блогер Василий Уткин 5 июня опубликовал в инстаграме видео с эффектным прыжком акулы, а также сравнил хищника из данного ролика с российской фигуристкой Алиной Загитовой, олимпийской чемпионкой 2018 года.

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Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 161

Религия На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших. 19