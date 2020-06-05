Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля укрепился к доллару и евро

Доллар США подешевел на 34 копейки. За него сегодня предлагают 68,82 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 68,86 рубля

ТАСС03:23

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов

Экономика сегодня04:27

Курс рубля повышается в начале торгов

Банки.ру03:30

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов 5 июня

Газета.Ru03:28

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:57

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль растет к доллару и евро в начале дня

ПРАЙМ03:10
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,5K
Общество

В ВОЗ сообщили о выходе России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru 07:02
421
Политика

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс 15:33
21
Политика

Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России

По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен.
REGNUM 14:24
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Финансы

Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 11:24
43
Общество

«Норникель» берет аварию на себя

Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ 09:48
1,5K
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" заявил, что на следующей неделе власти могут принять "радикальные решения" по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 15:58
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Гаджеты

Motorola выпустила новые смартфоны Moto G Fast и Moto E

Многим поклонникам компании Motorola хорошо известно, что Moto G Power является весьма отличным смартфоном.
МИТ 09:30
Общество

Умерла ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина

РБК 06:54
53
Происшествия

В Подмосковье произошла экстренная посадка вертолета Ми-38

В пресс-службе холдинга "Вертолеты России" объяснили агентству РИА "Новости", почему произошла экстренная посадка образца вертолета Ми-38 в Подмосковье.
Pravda.Ru вчера в 06:17
104
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
5,7K
Общество

Названо число находящихся в больницах россиян с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число жителей страны, находящихся на данный момент в медицинских организациях с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
Lenta.ru 14:49
Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Футбол

Семин обратился к болельщикам «Локомотива»

Газета.Ru 14:47
Происшествия

В Воронеже чиновники соцзащиты выписывали премии своим родственникам

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 5 июня, руководители некоторых госучреждений принимали на работу своих родственников, устанавливали им надбавки к окладу и выписывали премии.
Воронежский городской портал 08:56
49
Происшествия

Стал известен ущерб от экологической катастрофы в Красноярском крае

Континент Сибирь Online вчера в 03:03
35
Общество

Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей

Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
3,2K
Фигурное катание

Слуцкий ответил Уткину на сравнение Загитовой с акулой

Известный блогер Василий Уткин 5 июня опубликовал в инстаграме видео с эффектным прыжком акулы, а также сравнил хищника из данного ролика с российской фигуристкой Алиной Загитовой, олимпийской чемпионкой 2018 года.
Sport24.ru 13:01
Общество

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
35
Футбол

Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим свой миллиард.
Деловое.ТВ 08:52
Транспорт

Тестирование онлайн-тахографов началось в России

Как сообщает портал «Коммерсант», онлайн-тахографы призваны заменить сотрудников ГИБДД, фиксирующих превышение скоростного режима.
ГЛАС.RU 04:01
150
Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 06:23
46
Здоровье

В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных

Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 11:41
8
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
РБК 15:29
277
Политика

Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
2,3K
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,6K
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
161
Религия

На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища

Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших.
Orenday.ru 08:00
19
Футбол

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом»

РИА Новости 15:21
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,4K
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