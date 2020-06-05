Финансы
Ньюс-ННКурс рубля укрепился к доллару и евро
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Общество
Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске
Моя Москва.онлайн 10:37
Общество
Из Twitter Роскосмоса удалили старые записи Дмитрия Рогозина
Telegram-канал «Методичка» обратил внимание, что больше недоступны некоторые публикации.
Говорит Москва 06:29
Шоу-бизнес
Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса
Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль.
Российская газета 05:45
Происшествия
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Обновлено в 18:01 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru 07:24
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Общество
Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
Газета.Ru 06:55
Политика
В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии
Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
Футбол
В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал
Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
Чемпионат 07:29
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
Общество
Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Игры
В GOG.com раздают Total Annihilation с дополнениями
Стратегию в реальном времени Total Annihilation, завоевавшую почти 60 наград, и два дополнения к ней можно забрать бесплатно.
Игромания.ру 09:40
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Политика
США вводит против «Северного потока-2» новые санкции
Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
Южный Федеральный 03 июня в 20:03
Культура
Образ Волка из новых серий «Ну, погоди!» опубликовали в сети
Говорит Москва вчера в 07:46
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД
Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21
Авто
Ford анонсировал премьеру внедорожника Bronco
Тарантас Ньюс 05:09
Здоровье
Онколог назвал симптомы рака легких, которые принимают за коронавирус
Онколог и хирург Иван Карасев перечислил симптомы, из-за которых легко спутать пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, и рак легких.
ФАН 03:25
Авто
Эксперты назвали 5 кроссоверов с самыми выносливыми и не ломающимися вариаторами
Эксперты изучили авторынок и назвали 5 кроссоверов, отличающихся самыми выносливыми и не ломающимися вариаторами.
Дни24 10:52
Музыка
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец 09:51
Финансы
Максимальная ставка по вкладам упала до исторического минимума
Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в топ-10 крупнейших банков в России по привлечению вкладов физлиц составила в третьей декаде мая снизилась до исторического минимума.
Smolnarod.ru 03:09
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ вчера в 15:10
Общество
Ролик о поправках к Конституции заблокировал Youtube за гомофобию
В начале недели в Сети появился видеоролик, агитирующий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Цензуры.Нет вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о первой ссоре с новым возлюбленным
В одном из своих последних интервью Катя Варнава честно созналась, что у неё уже есть новый молодой человек.
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В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Авто
ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
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Политика
Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии
Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
Общество
Собянин: Масочный режим может продлиться в Москве до осени
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.
РИАМО вчера в 02:10