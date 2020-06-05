Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля укрепился к доллару и евро

Доллар США подешевел на 34 копейки. За него сегодня предлагают 68,82 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 68,86 рубля

ТАСС03:23

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:57

Рубль растет к доллару и евро в начале дня

ПРАЙМ03:10

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов 5 июня

Газета.Ru03:28

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов

Экономика сегодня04:27

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс рубля повышается в начале торгов

Банки.ру03:30
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Общество

Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске

Моя Москва.онлайн 10:37
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Общество

Из Twitter Роскосмоса удалили старые записи Дмитрия Рогозина

Telegram-канал «Методичка» обратил внимание, что больше недоступны некоторые публикации.
Говорит Москва 06:29
2
Шоу-бизнес

Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса

Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль.
Российская газета 05:45
13
Происшествия

Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Обновлено в 18:01 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru 07:24
8
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,2K
Общество

Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
Газета.Ru 06:55
340
Политика

В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии

Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
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Футбол

В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал

Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
Чемпионат 07:29
Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса

Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
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Общество

Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ вчера в 17:31
22
Игры

В GOG.com раздают Total Annihilation с дополнениями

Стратегию в реальном времени Total Annihilation, завоевавшую почти 60 наград, и два дополнения к ней можно забрать бесплатно.
Игромания.ру 09:40
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
1,1K
Политика

США вводит против «Северного потока-2» новые санкции

Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
Южный Федеральный 03 июня в 20:03
1,2K
Культура

Образ Волка из новых серий «Ну, погоди!» опубликовали в сети

Говорит Москва вчера в 07:46
48
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,4K
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
12
Политика

В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД

Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21
1
Авто

Ford анонсировал премьеру внедорожника Bronco

Тарантас Ньюс 05:09
Здоровье

Онколог назвал симптомы рака легких, которые принимают за коронавирус

Онколог и хирург Иван Карасев перечислил симптомы, из-за которых легко спутать пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, и рак легких.
ФАН 03:25
1
Авто

Эксперты назвали 5 кроссоверов с самыми выносливыми и не ломающимися вариаторами

Эксперты изучили авторынок и назвали 5 кроссоверов, отличающихся самыми выносливыми и не ломающимися вариаторами.
Дни24 10:52
Музыка

Максим Фадеев показал свою новую подопечную

В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец 09:51
6
Финансы

Максимальная ставка по вкладам упала до исторического минимума

Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в топ-10 крупнейших банков в России по привлечению вкладов физлиц составила в третьей декаде мая снизилась до исторического минимума.
Smolnarod.ru 03:09
37
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
4,1K
Происшествия

Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ вчера в 15:10
73
Общество

Ролик о поправках к Конституции заблокировал Youtube за гомофобию

В начале недели в Сети появился видеоролик, агитирующий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Цензуры.Нет вчера в 08:25
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассказала о первой ссоре с новым возлюбленным

В одном из своих последних интервью Катя Варнава честно созналась, что у неё уже есть новый молодой человек.
Bimru.ru 09:50
Политика

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
7
Авто

ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
68
Политика

Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии

Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
312
Общество

Собянин: Масочный режим может продлиться в Москве до осени

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.
РИАМО вчера в 02:10
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