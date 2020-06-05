Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля укрепился к доллару и евро

Доллар США подешевел на 34 копейки. За него сегодня предлагают 68,82 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 68,86 рубля

ТАСС03:23

Рубль растет к доллару и евро в начале дня

ПРАЙМ03:10

Курс рубля повышается в начале торгов

Банки.ру03:30

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов 5 июня

Газета.Ru03:28

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов

Экономика сегодня04:27

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:57
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

Мэр Миннеаполиса расплакался возле гроба Джорджа Флойда

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не сдержал эмоций и пустил слезы в ходе церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб при задержании полицией.
Газета.Ru 12:28
16
Политика

Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России

По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен.
REGNUM 14:24
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
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Фигурное катание

Слуцкий ответил Уткину на сравнение Загитовой с акулой

Известный блогер Василий Уткин 5 июня опубликовал в инстаграме видео с эффектным прыжком акулы, а также сравнил хищника из данного ролика с российской фигуристкой Алиной Загитовой, олимпийской чемпионкой 2018 года.
Sport24.ru 13:01
Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 12:54
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
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Общество

Место разлива топлива в Норильске локализовано

В Норильске локализовали место разлива топлива после аварии на ТЭЦ-3. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Сусанин 05:45
228
Общество

Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест

Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
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Игры

В Steam появились игры издательства Electronic Arts

Vprognoze.ru вчера в 21:45
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Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от коронавируса

ТВ Центр 01:48
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Политика

От главы ГИБДД Петербурга и Ленобласти уходят последние заместители. «Не то что брать, работать невозможно»

Последний отвечал за аналитику, а Воронцова, как пишет 47news, «называют прямым проводником воли главы дорожной полиции Петербурга и Ленобласти».
Фонтанка.Ру 15:02
Происшествия

На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru 13:25
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
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Футбол

«Локомотив» сделал предложение по переходу Баделя

Журналисты Джанлука ди Марцио и Николо Шира сообщают о предложении «Локомотива» в размере 3,5 млн евро, Бадель может получить трехлетний контракт.
Евро-футбол.ру 15:23
Общество

Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей

Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
3,2K
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
РБК 15:29
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
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Общество

Ростехнадзор назвал причину разлива топлива в Норильске

Вероятной причиной разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске стала изношенность оборудования.
Lenta.ru 14:44
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Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда 07:24
64
Общество

Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
RT на русском 14:04
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Космос

Определились первые туристы для полета на МКС на корабле Маска

Взгляд.ру вчера в 03:38
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Кино

Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала

iReactor вчера в 08:02
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Политика

Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира

Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:33
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Общество

В ВОЗ сообщили о выходе России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru 07:02
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Авто

ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
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