Финансы
Ньюс-ННКурс рубля укрепился к доллару и евро
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Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Мэр Миннеаполиса расплакался возле гроба Джорджа Флойда
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не сдержал эмоций и пустил слезы в ходе церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб при задержании полицией.
Газета.Ru 12:28
Политика
Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России
По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен.
REGNUM 14:24
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
Фигурное катание
Слуцкий ответил Уткину на сравнение Загитовой с акулой
Известный блогер Василий Уткин 5 июня опубликовал в инстаграме видео с эффектным прыжком акулы, а также сравнил хищника из данного ролика с российской фигуристкой Алиной Загитовой, олимпийской чемпионкой 2018 года.
Sport24.ru 13:01
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Общество
Место разлива топлива в Норильске локализовано
В Норильске локализовали место разлива топлива после аварии на ТЭЦ-3. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Сусанин 05:45
Общество
Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест
Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
Игры
В Steam появились игры издательства Electronic Arts
Vprognoze.ru вчера в 21:45
Политика
От главы ГИБДД Петербурга и Ленобласти уходят последние заместители. «Не то что брать, работать невозможно»
Последний отвечал за аналитику, а Воронцова, как пишет 47news, «называют прямым проводником воли главы дорожной полиции Петербурга и Ленобласти».
Фонтанка.Ру 15:02
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru 13:25
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Футбол
«Локомотив» сделал предложение по переходу Баделя
Журналисты Джанлука ди Марцио и Николо Шира сообщают о предложении «Локомотива» в размере 3,5 млн евро, Бадель может получить трехлетний контракт.
Евро-футбол.ру 15:23
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
РБК 15:29
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Общество
Ростехнадзор назвал причину разлива топлива в Норильске
Вероятной причиной разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске стала изношенность оборудования.
Lenta.ru 14:44
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня
Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда 07:24
Общество
Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса с выпуском вакцины
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина.
RT на русском 14:04
Космос
Определились первые туристы для полета на МКС на корабле Маска
Взгляд.ру вчера в 03:38
Кино
Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала
iReactor вчера в 08:02
Политика
Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира
Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:33
Общество
В ВОЗ сообщили о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru 07:02
Авто
ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49