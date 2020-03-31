Финансы
Деловое.ТВКурс рубля укрепился по отношению к доллару и евро
Национальная американская валюта снизилась на 0,46% - до 78,96 рублей. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Курс рубля на 31 марта 2020: доллар снизился до 79,1, евро – ниже 86
Комсомольская правдавчера в 03:21
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Комментарии
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
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Госдума приняла закон о наказании до 7 лет за нарушение карантина
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, который ужесточает уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
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Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
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Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
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Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
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ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби
Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.
Происшествия
Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом
В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Общество
Повседневная жизнь в Ухане: карантин сняли, вирус не ликвидировали
Ожидается, что карантин в Ухане, введенный 23 января, будет полностью снят уже 8 апреля.
Общество
Крымчан обязали оставаться дома с 3 по 6 апреля
Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом ввел на полуострове более жесткие меры самоизоляции для борьбы с коронавирусом в период с 3 по 6 апреля.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Футбол
Болельщики «Немана» призвали не ходить на матчи чемпионата Беларуси
Объединение болельщиков футбольного клуба "Неман" из чемпионата Беларуси выступило с заявлением, призвав поклонников белорусского футбола не посещать матчи из-за распространения в стране коронавируса.
Энергетика
Сланцевые добытчики в США просят регуляторов сократить производство
Два ведущих разработчика сланцевых месторождений в США, Pioneer Natural Resources и Parsley Energy, попросили регуляторов Техаса рассмотреть возможность сокращения нефтедобычи в штате из-за падения спроса и цен на нефть.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Гаджеты
15 апреля могут представить смартфон Apple iPhone 9
По словам блогера, компания представит смартфон 15 апреля, а продажи начнутся в конце месяца.
Здоровье
Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Экономика
От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия
Проигравшей стороной от снижения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby.
Политика
Путин назвал число россиян на карантине
Путин отметил, что число граждан на карантине - 3,317 млн человек. По словам президента, на самоизоляции находятся 292 740 граждан.
Здоровье
В три больницы Петербурга занесли коронавирус
Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.
Здоровье
В больнице в Сыктывкаре 53 человека заразились коронавирусом
В больнице Эжвинского района Сыктывкара у 53 человек подтверждено заражение коронавирусом, за последние сутки там подтвердили 32 заражения, сообщила пресс-служба главы Коми Сергея Гапликова.
Политика
Путин заявил про обсуждение с ОПЕК и США цен на нефть
На фоне продолжающегося падения цен на нефть после разрыва договоренностей ОПЕК+ и в связи с мировой пандемией коронавируса президент Владимир Путин заявил, что он обсуждает ситуацию с Соединенными Штатами и партнерами в ОПЕК.
Политика
Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Здоровье
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Общество
Власти предложили продлить нерабочую неделю в России
Нерабочую неделю, которую объявил в России президент Владимир Путин, необходимо продлить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
Здоровье
На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса
Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.