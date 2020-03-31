Финансы

Деловое.ТВДеловое.ТВКурс рубля укрепился по отношению к доллару и евро

Национальная американская валюта снизилась на 0,46% - до 78,96 рублей. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Доллар откатился ниже 79 руб./$, евро — ниже 87 руб./€

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На открытии торгов курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

РБК03:03

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:03

Курс евро снизился на 69 копеек, доллара — на 27 копеек

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Курс доллара превысил 79 рублей на открытии торгов

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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

ТАССвчера в 05:33

Курс рубля на 31 марта 2020: доллар снизился до 79,1, евро – ниже 86

Комсомольская правдавчера в 03:21
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Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
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Два ведущих разработчика сланцевых месторождений в США, Pioneer Natural Resources и Parsley Energy, попросили регуляторов Техаса рассмотреть возможность сокращения нефтедобычи в штате из-за падения спроса и цен на нефть.
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Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия

Проигравшей стороной от снижения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby.
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На фоне продолжающегося падения цен на нефть после разрыва договоренностей ОПЕК+ и в связи с мировой пандемией коронавируса президент Владимир Путин заявил, что он обсуждает ситуацию с Соединенными Штатами и партнерами в ОПЕК.
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Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
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