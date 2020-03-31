Финансы

Деловое.ТВДеловое.ТВКурс рубля укрепился по отношению к доллару и евро

Национальная американская валюта снизилась на 0,46% - до 78,96 рублей. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Курс доллара превысил 79 рублей на открытии торгов

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На открытии торгов курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль вечером уверенно растет к доллару и евро на неоднозначном внешнем фоне

ПРАЙМвчера в 15:14

Курс евро снизился на 69 копеек, доллара — на 27 копеек

РИА Новостивчера в 05:19

Биржевой курс доллара снизился на 1,23 рубля, евро — почти на 2 рубля

Банки.рувчера в 06:20

Российский рубль слабеет по отношению к доллару и евро

Inc-news.ru30 марта в 12:28
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Энергетика

Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

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В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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На борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 триллиона рублей

Федеральные власти зарезервировали на борьбу с коронавирусной инфекцией 1,4 триллиона рублей.
Peterburg2.ru 13:12
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РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая

Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.
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В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
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В Ивановской области вводится карантин

Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.
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Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
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Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.
Коммерсантъ 12:18
Политика

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Кино

Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены

Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
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Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
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Госдума рассмотрит проект о праве вводить режим ЧС

Во вторник, 31 марта, в первом чтении будет рассмотрен пакет законов, расширяющих полномочия кабмина, в том числе будет обсуждаться право вводить режим ЧС на территории России в связи с распространением COVID-19.
Политическая Экспертиза 30 марта в 04:24
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию

Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Право.ру 02:55
Происшествия

В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом

Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
REGNUM 12:58
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек.
News.ru 13:28
Происшествия

Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Интерфакс 08:28
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов

У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Телеканал Санкт-Петербург 12:31
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Экономика

Порядок обложения НДФЛ процентов по вкладам узаконен

Госдума в третьем чтении приняла законопроект № 862653-7 с изменениями в Налоговый кодекс и другие законодательные акты.
Экономика и жизнь вчера в 06:15
Политика

Путин назвал снижение цен на нефть серьезным вызовом для страны

Нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для России, но у страны уже есть необходимый опыт, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеосовещания с членами правительства.
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Экс-вратарь сборной Турции Рюшту находится в «критическом состоянии»

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В Коми более 50 пациентов одной больницы заражены коронавирусом

Ранее сообщалось, что в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара введен карантин после того, как там были выявлены 5 человек с подозрением на коронавирус.
РИА Новости 09:21
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Средняя цена нефти Urals в январе-марте снизилась на 24%

Минфин РФ опубликовал данные, в которых говорится, что средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2020 года снизилась на 23,7%.
News.ru 13:44
Общество

Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо

Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.
Pravda.Ru 08:22
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
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Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции

Рим, 1 апреля 2020, 16:47 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии считает, что высокая смертность от кронавирусной инфекции в республике объясняется сравнительно мягким прохождением эпидемии гриппа зимой 2019/20 годов.
REGNUM 09:47
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