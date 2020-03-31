Национальная американская валюта снизилась на 0,46% - до 78,96 рублей. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро

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