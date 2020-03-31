Финансы
Деловое.ТВКурс рубля укрепился по отношению к доллару и евро
Национальная американская валюта снизилась на 0,46% - до 78,96 рублей. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс рубля на 31 марта 2020: доллар снизился до 79,1, евро – ниже 86
Комсомольская правдавчера в 03:21
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Энергетика
WSJ узнала о встрече Трампа с нефтяниками для поддержки отрасли
Президент США Дональд Трамп встретится в Белом Доме с главами нефтяных компаний для того, чтобы обсудить меры по поддержке отрасли в связи с падением цен на топливо.
Здоровье
Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Экономика
Фондовые торги в США закрылись снижением индексов
По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, понизились на 4,4% ключевые индексы — Dow Jones, S&P 500, Nasdaq.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Земфира выпустила новую песню «Крым».
Общество
Названы темпы роста эпидемии коронавируса в России
В России нет взрывного роста по коронавирусу, несколько дней коэффициент прироста составляет 1,2, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Авто
«Фреш Авто» запустила онлайн-продажи автомобилей
ГК «Фреш Авто» анонсирует старт онлайн-продаж автомобилей в своих филиалах по всей России.
Политика
Помощь за океан: самолет ВКС РФ с медоборудованием вылетел в США
«Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в США», - говорится в заявлении Минобороны.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма
Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
Здоровье
Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса
Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
Происшествия
В «Матросской тишине» пожаловались на инфекцию и отсутствие тестов на коронавирус
Заключенные московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» рассказали о вспышке пневмонии в СИЗО.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Здоровье
В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Общество
Принц Чарльз поможет принцу Гарри и Меган Маркл оплатить охрану в США
Вчера принц Гарри и Меган Маркл официально перестали быть старшими членами королевской семьи Британии — теперь супруги будут жить независимо.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Общество
ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона
Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
О возможном продовольственном мировом кризисе предупредили ООН и ВТО
Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу совместно с главой Продовольственной и сельхоз организации ОНН Цюй Дунъюй и лидером ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом заявили, что мир стоит на пороге продовольственного кризиса на фоне пандемии с коронавирусом.
Общество
Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов
Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
Общество
Названы регионы России, свободные от коронавируса
По состоянию на 1 апреля в России осталось всего 10 регионов, свободных от коронавируса.
Общество
Призвал продлить выходную неделю Роспотребнадзор
Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент России Владимир Путин, необходимо продлить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Кино
Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Политика
США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии
США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
Политика
Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
Общество
Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Общество
В России за сутки выявили 440 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки были выявлены 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.