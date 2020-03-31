Финансы

Деловое.ТВДеловое.ТВКурс рубля укрепился по отношению к доллару и евро

Национальная американская валюта снизилась на 0,46% - до 78,96 рублей. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Курс доллара превысил 79 рублей на открытии торгов

Газета.Ru03:12

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

ТАССвчера в 05:33

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:03

Курс евро снизился на 69 копеек, доллара — на 27 копеек

РИА Новостивчера в 05:19

Доллар откатился ниже 79 руб./$, евро — ниже 87 руб./€

Коммерсантъвчера в 04:53

На открытии торгов курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

РБК03:03

Курс рубля на 31 марта 2020: доллар снизился до 79,1, евро – ниже 86

Комсомольская правдавчера в 03:21
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Комментарии

Происшествия

В США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

REGNUM вчера в 21:26
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Энергетика

WSJ узнала о встрече Трампа с нефтяниками для поддержки отрасли

Президент США Дональд Трамп встретится в Белом Доме с главами нефтяных компаний для того, чтобы обсудить меры по поддержке отрасли в связи с падением цен на топливо.
РБК 17:05
Здоровье

Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Газета.Ru 14:03
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Экономика

Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, понизились на 4,4% ключевые индексы — Dow Jones, S&P 500, Nasdaq.
Ведомости 17:40
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Земфира выпустила новую песню «Крым».
Собака.ru 11:59
Общество

Названы темпы роста эпидемии коронавируса в России

В России нет взрывного роста по коронавирусу, несколько дней коэффициент прироста составляет 1,2, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:33
Авто

«Фреш Авто» запустила онлайн-продажи автомобилей

ГК «Фреш Авто» анонсирует старт онлайн-продаж автомобилей в своих филиалах по всей России.
АвтоБизнесРевю 30 марта в 08:49
Политика

Помощь за океан: самолет ВКС РФ с медоборудованием вылетел в США

«Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в США», - говорится в заявлении Минобороны.
ТК Звезда вчера в 22:05
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Политика

Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма

Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
ФАН вчера в 18:55
Здоровье

Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса

Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
ТАСС 11:24
Происшествия

В «Матросской тишине» пожаловались на инфекцию и отсутствие тестов на коронавирус

Заключенные московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» рассказали о вспышке пневмонии в СИЗО.
Lenta.ru 17:51
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета 14:40
Общество

Принц Чарльз поможет принцу Гарри и Меган Маркл оплатить охрану в США

Вчера принц Гарри и Меган Маркл официально перестали быть старшими членами королевской семьи Британии — теперь супруги будут жить независимо.
Salt Mag 06:55
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс 18:09
Общество

ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона

Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 16:24
Общество

О возможном продовольственном мировом кризисе предупредили ООН и ВТО

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу совместно с главой Продовольственной и сельхоз организации ОНН Цюй Дунъюй и лидером ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом заявили, что мир стоит на пороге продовольственного кризиса на фоне пандемии с коронавирусом.
Live24 15:40
Общество

Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов

Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
РИА Новости 16:00
Общество

Названы регионы России, свободные от коронавируса

По состоянию на 1 апреля в России осталось всего 10 регионов, свободных от коронавируса.
Rusvesna.su 08:42
Общество

Призвал продлить выходную неделю Роспотребнадзор

Нерабочую неделю, которую ранее утвердил президент России Владимир Путин, необходимо продлить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Live24 12:42
Кино

Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Культуромания 10:45
Политика

США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
Известия 18:16
Политика

Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
РИА Новости 09:06
Общество

Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Газета.Ru 16:53
Общество

В России за сутки выявили 440 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки были выявлены 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
9111.ru 04:14
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Янтарный Край вчера в 09:05
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru 13:55
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