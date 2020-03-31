Финансы
ИА НовороссияКурс рубля растёт по отношению к доллару и евро
По данным Московской биржи, на открытии торгов во вторник, 31 марта, рубль растёт к доллару и евро.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Комментарии
Экономика
Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Общество
На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан
Власти Ставропольского края приняли решение ввести режим самоизоляции для большинства жителей в регионе.
Общество
Стали известны методы контроля за соблюдением карантина в Москве
«Мэру Москвы С.С. Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства Москвы», — говорится в документе.
Общество
Госдума приняла законопроект о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума в трех чтения приняла законопроект о праве правительства вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Общество
В Самарской области вводится режим полной самоизоляции
Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Здоровье
В Коми за сутки не зарегистрировали новых случаев коронавируса
По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на31 марта в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: один является завозным - заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения, ещё 21 случай выявлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме карантина.
Энергетика
Экспорт из Казахстана в Италию снизился больше чем на четверть
Экспорт в Италию из Казахстана в январе 2020 года упал на 26%, 29 марта сообщает LSM.kz Италия, наиболее пострадавшая от распространения пандемии коронавируса страна в Европе, является главным потребителем казахстанской нефти, несмотря на то, что доля в общем объеме экспорта нефти в Италию резко снизилась.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Общество
В России приостановят регистрацию браков
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
Режим самоизоляции для всех жителей ввели в Кузбассе
Власти Кузбасса ввели режим самоизоляции для всех жителей региона по примеру Москвы и других субъектов РФ.
Общество
В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о всеобщей самоизоляции на территории региона.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Общество
В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус
В селе Амурзет Еврейской автономной области у трех человек в одной семье выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб региона.
Политика
Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано
Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Правительство за день изменило список товаров первой необходимости
Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
Здоровье
12 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Оренбуржье
С учетом предварительных диагнозов на 31 марта в Оренбуржье зарегистрировано 12 больных коронавирусом. 6 случаев подтверждены в Москве.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Происшествия
В Архангельской области коронавирусом заразился еще один человек
Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб сегодня сообщил о пяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Архангельской области.
Здоровье
В Новгородской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Новгородской области с 23 по 30 марта зарегистрировали снижение заболеваемости респираторными инфекциями к уровню прошлой недели.
Общество
Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
В разгар эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов попросил освободить его от занимаемой должности.