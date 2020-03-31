По данным Московской биржи, на открытии торгов во вторник, 31 марта, рубль растёт к доллару и евро.

Курс рубля растёт по отношению к доллару и евро

Общество На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан Власти Ставропольского края приняли решение ввести режим самоизоляции для большинства жителей в регионе.

Общество Стали известны методы контроля за соблюдением карантина в Москве «Мэру Москвы С.С. Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства Москвы», — говорится в документе.

Политика Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Общество В Самарской области вводится режим полной самоизоляции Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Здоровье В Коми за сутки не зарегистрировали новых случаев коронавируса По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на31 марта в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: один является завозным - заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения, ещё 21 случай выявлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме карантина.

Энергетика Экспорт из Казахстана в Италию снизился больше чем на четверть Экспорт в Италию из Казахстана в январе 2020 года упал на 26%, 29 марта сообщает LSM.kz Италия, наиболее пострадавшая от распространения пандемии коронавируса страна в Европе, является главным потребителем казахстанской нефти, несмотря на то, что доля в общем объеме экспорта нефти в Италию резко снизилась.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Общество В России приостановят регистрацию браков Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.

Общество В Краснодарском крае вводят карантин Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.

Общество Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Культура Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.

Энергетика «Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.

Общество В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус В селе Амурзет Еврейской автономной области у трех человек в одной семье выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб региона.

Политика Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Правительство за день изменило список товаров первой необходимости Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.

Здоровье 12 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Оренбуржье С учетом предварительных диагнозов на 31 марта в Оренбуржье зарегистрировано 12 больных коронавирусом. 6 случаев подтверждены в Москве.

Общество Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Здоровье В Новгородской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ В Новгородской области с 23 по 30 марта зарегистрировали снижение заболеваемости респираторными инфекциями к уровню прошлой недели.