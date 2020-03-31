Финансы

ИА НовороссияИА НовороссияКурс рубля растёт по отношению к доллару и евро

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По данным Московской биржи, на открытии торгов во вторник, 31 марта, рубль растёт к доллару и евро.
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Курс евро снизился на 69 копеек, доллара — на 27 копеек

РИА Новости05:19

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

ТАСС05:33

Доллар откатился ниже 79 руб./$, евро — ниже 87 руб./€

Коммерсантъ04:53

Курс рубля на 31 марта 2020: доллар снизился до 79,1, евро – ниже 86

Комсомольская правда03:21

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:06

Курс доллара опустился ниже ₽79, евро — ниже ₽87

РБК03:05

Стоимость доллара опустилась ниже 80 рублей

Газета.Ru03:55
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Комментарии

Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Общество

На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан

Власти Ставропольского края приняли решение ввести режим самоизоляции для большинства жителей в регионе.
Российская газета 06:38
Общество

Стали известны методы контроля за соблюдением карантина в Москве

«Мэру Москвы С.С. Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства Москвы», — говорится в документе.
Известия 06:58
Общество

Госдума приняла законопроект о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума в трех чтения приняла законопроект о праве правительства вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности.
Телеканал RTVI 03:30
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Общество

В Самарской области вводится режим полной самоизоляции

Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции.
SM News 02:48
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Здоровье

В Коми за сутки не зарегистрировали новых случаев коронавируса

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на31 марта в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: один является завозным - заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения, ещё 21 случай выявлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме карантина.
Pro Город Сыктывкар 08:26
Энергетика

Экспорт из Казахстана в Италию снизился больше чем на четверть

Экспорт в Италию из Казахстана в январе 2020 года упал на 26%, 29 марта сообщает LSM.kz Италия, наиболее пострадавшая от распространения пандемии коронавируса страна в Европе, является главным потребителем казахстанской нефти, несмотря на то, что доля в общем объеме экспорта нефти в Италию резко снизилась.
ИА Красная Весна вчера в 14:58
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Известия 06:29
Общество

В России приостановят регистрацию браков

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Российская газета 07:38
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

Режим самоизоляции для всех жителей ввели в Кузбассе

Власти Кузбасса ввели режим самоизоляции для всех жителей региона по примеру Москвы и других субъектов РФ.
ТАСС 05:52
Общество

В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о всеобщей самоизоляции на территории региона.
Гудвилл.онлайн 06:41
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia вчера в 16:00
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:00
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Общество

В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус

В селе Амурзет Еврейской автономной области у трех человек в одной семье выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 07:35
Политика

Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:42
Общество

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
РБК 29 марта в 18:27
Здоровье

12 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Оренбуржье

С учетом предварительных диагнозов на 31 марта в Оренбуржье зарегистрировано 12 больных коронавирусом. 6 случаев подтверждены в Москве.
Вестирама.ру 05:05
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Происшествия

В Архангельской области коронавирусом заразился еще один человек

Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб сегодня сообщил о пяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Архангельской области.
REGNUM 07:57
Здоровье

В Новгородской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Новгородской области с 23 по 30 марта зарегистрировали снижение заболеваемости респираторными инфекциями к уровню прошлой недели.
Новгород.ру 05:28
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

В разгар эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов попросил освободить его от занимаемой должности.
Medvestnik.ru 06:02
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