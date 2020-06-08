Финансы
Ньюс-ННКурс рубля укрепился по отношению к доллару и евро
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Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 09:35
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
Общество
В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток
Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
РИА Новости 10:23
Общество
Путин продлил срок внесения данных о границах в ЕГРН
Согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2021 года в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) должны быть внесены сведения о территориальных границах (если сведений нет, то выдача разрешений на строительство не допускается).
Интерфакс 08:38
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
Общество
Собянин: Москва возвращается к обычному ритму жизни
Российская газета 08:23
Политика
Путин провел телефонный разговор с главой Египта
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси дал позитивную оценку предпринимаемым Каиром дипломатическим усилиям по Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:12
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
Общество
Синоптики прогнозируют жару до 40 градусов на юге России
"На юге европейской территории России 8-13 июня сохранится жаркая погода: в Волгоградской области максимальная температура днем 30-35 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше нормы, 12-13 июня 30-40 градусов тепла; в Астраханской области 35-42 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:19
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17
США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
Политика
Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Китай как противника
НАТО не рассматривает Китай как противника, но должна быть готова отвечать на вызовы с его стороны.
ТАСС 10:01
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Здоровье
В доме престарелых под Воронежем коронавирус нашли у 107 постояльцев
Воронеж, 8 июня 2020, 16:49 — REGNUM Вспышка коронавируса произошла в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Воронежской области.
REGNUM 09:49
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Авто
Электрические грузовики «КамАЗа» рассекретили на официальных фото
В Сеть попали изображения прототипов электрогрузовиков «КамАЗа»: фото опубликовала пресс-служба Президента Татарстана Рустама Минниханова.
CarsWeek.ru вчера в 11:28
Хоккей
Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею
Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России.
Bobsoccer 05 июня в 02:09
Авто
Конкурент Toyota Highlander — Geely HaoYue поступил в продажу
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили вчера в 22:58
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня 01:29
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Происшествия
В Югре двух чиновников заподозрили в превышении полномочий
Сотрудник администрации города Мегион (ХМАО) и работник региональной службы жилищного и строительного надзора стали подозреваемыми по уголовному делу о превышении полномочий, подлоге и взятке после того, как муниципалитет выкупил у застройщика жилье, не соответствующее требованиям, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 10:16
Энергетика
«Газпром» прямо отказал Белоруссии по ценам на газ
Переговоры о стоимости поставок газа в Белоруссию могут касаться только 2021 года, нынешние условия окончательно согласованы 14 февраля.
Lenta.ru 07:54
Футбол
Бенедикт Хёведес расторгнет контракт с «Локомотивом»
В понедельник, 8 июня, «Bild» сообщил, что Бенедикт Хёведес планирует разорвать контракт с московским «Локомотивом».
ГЛАС.RU 10:11
Финансы
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля
По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
Политика
Премьер Армении уволил главу Генштаба за свадьбу в карантин
Громкий скандал вызвала пышная свадьба сына начальника Генштаба Армении.
BFM.ru 10:19
Общество
Пропуска в Москве могут отменить уже через неделю
1 июня в Москве открылись непродовольственные магазины, заработали крупные торговые центры, жителям разрешили гулять в парках в соответствии с графиком.
Эхо Москвы вчера в 10:03