Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,2K

Общество Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей. 400

Общество В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области. 111

Общество Путин продлил срок внесения данных о границах в ЕГРН Согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2021 года в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) должны быть внесены сведения о территориальных границах (если сведений нет, то выдача разрешений на строительство не допускается).

Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 1K

Политика Путин провел телефонный разговор с главой Египта Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси дал позитивную оценку предпринимаемым Каиром дипломатическим усилиям по Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости. 103

Общество Синоптики прогнозируют жару до 40 градусов на юге России "На юге европейской территории России 8-13 июня сохранится жаркая погода: в Волгоградской области максимальная температура днем 30-35 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше нормы, 12-13 июня 30-40 градусов тепла; в Астраханской области 35-42 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы", - говорится в сообщении.

Политика США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17 США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17. 106

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала. 769

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 107

Хоккей Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России. 4

Авто Конкурент Toyota Highlander — Geely HaoYue поступил в продажу Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander. 3

Политика Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express. 131

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Энергетика «Газпром» прямо отказал Белоруссии по ценам на газ Переговоры о стоимости поставок газа в Белоруссию могут касаться только 2021 года, нынешние условия окончательно согласованы 14 февраля. 19

Футбол Бенедикт Хёведес расторгнет контракт с «Локомотивом» В понедельник, 8 июня, «Bild» сообщил, что Бенедикт Хёведес планирует разорвать контракт с московским «Локомотивом».