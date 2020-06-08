Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля укрепился по отношению к доллару и евро

Евро подешевел на 32 копейки, достигнув 77,24 рубля.
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Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

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Курсы валют в Беларуси на 8 июня: доллар и евро подешевели

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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 00:27, Ашберн
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RT на русском вчера в 13:50
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Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru вчера в 17:56
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Глава полиции Портленда подала в отставку на фоне протестов

Глава полиции американского города Портленд Джами Реш объявила, что уходит в отставку на фоне произошедших в городе беспорядков.
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Захарова получила высший дипломатический ранг посла

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Обновленный Renault Clio могут начать собирать в России на предприятии «АвтоВАЗ».
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Экономика

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