Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 2K

Общество Рестораны и кафе в Москве откроются в два этапа По словам мэра, с 16 июня заработают летние веранды, а через неделю, 23 числа — стационарные заведения общепита.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали неоднородное лето в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал неоднородное лето в России.

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине. 971

Шоу-бизнес Армен Джигарханян снова попал в больницу Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился. 46

Культура Первый канал объяснил замену титров «Брата 2» Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня. 1,3K

Авто УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, созданная при участии и с учетом всех требований МЧС модель полностью соответствует ГОСТу, а ее производством занимается партнер УАЗа – нижегородский завод спецавтомобилей «АвтоЛИК». 6

Происшествия Начальник уголовного розыска ГУ МВД переведен в Балаково С 2010 по 2012 год Харольский являлся заместителем начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД, с 2012 по 2016 годы возглавлял МО МВД «Балашовский», а с 2016 года руководил управлением уголовного розыска.

Здоровье Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей Минздрав России подготовил проект приказа о внесении изменений в порядок медицинского освидетельствования водителей, сообщает ТАСС. 1,2K

Происшествия Житель Татарстана зарезал отца и ранил мать Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства 18-летним местным жителем отца и ранения матери, которые он объяснил недостатком внимания к себе, сообщает региональное следственное управление. 8

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Политика Чувашский адвокат присоединился к иску Игнатьева против Путина Адвокат Адвокатской палаты Чувашии Сергей Ванюков заявил, что указом о досрочном прекращении полномочий Михаила Игнатьева «без согласования с чувашским народом» президент нарушил «право народа на самоопределение», а также права жителей Чувашии «избирать и участвовать в управлении государством». 7

Футбол Клубы РПЛ проводили товарищеские матчи без разрешения властей Несколько команд РПЛ провели товарищеские матчи без разрешения футбольных властей.

Авто Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка Тойхерт заявил телеканалу РБК, что не верит в пессимистичный прогноз о снижении рынка по итогам 2020 года на 30–50%.