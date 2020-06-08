Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля укрепился по отношению к доллару и евро

Евро подешевел на 32 копейки, достигнув 77,24 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 68,36 рубля

ТАСС03:24

Рубль подскочил до отметок начала марта

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Курс рубля взлетел до максимума

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Официальный курс доллара снизился на 32 копейки, евро — на 78

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Рубль резко укрепился после объявления о смягчении ограничений

Вести.Ru07:35

Рубль уверенно поднимается к доллару и евро

Газета.Ru03:15

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 6 июня

9111.ru05 июня в 08:02
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:44, Ашберн
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Общество

Рестораны и кафе в Москве откроются в два этапа

По словам мэра, с 16 июня заработают летние веранды, а через неделю, 23 числа — стационарные заведения общепита.
Говорит Москва 07:26
Общество

Премьер Армении Пашинян вылечился от коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о выздоровлении после заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 07:36
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Общество

Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны

REGNUM 06:20
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Армия и оружие

Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару

Крупная колонна военной техники вооруженных сил Египта вошла на территорию Ливии для помощи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Российский Диалог вчера в 14:17
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Происшествия

В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка

Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
7
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал неоднородное лето в России.
RT на русском 07:32
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
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Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова попал в больницу

Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
Известия 05:26
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Культура

Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
1,3K
Общество

Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня

Блог мэра Москвы В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.
Российская газета 07:22
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Авто

УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, созданная при участии и с учетом всех требований МЧС модель полностью соответствует ГОСТу, а ее производством занимается партнер УАЗа – нижегородский завод спецавтомобилей «АвтоЛИК».
Автоновости дня 02:33
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Происшествия

Начальник уголовного розыска ГУ МВД переведен в Балаково

С 2010 по 2012 год Харольский являлся заместителем начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД, с 2012 по 2016 годы возглавлял МО МВД «Балашовский», а с 2016 года руководил управлением уголовного розыска.
Четвертая Власть 07:10
Здоровье

В психбольнице под Саратовом коронавирус диагностировали у 35 человек

Регион 64 05:40
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Здоровье

Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей

Минздрав России подготовил проект приказа о внесении изменений в порядок медицинского освидетельствования водителей, сообщает ТАСС.
Моя Москва.онлайн 06 июня в 02:18
1,2K
Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
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Происшествия

Житель Татарстана зарезал отца и ранил мать

Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства 18-летним местным жителем отца и ранения матери, которые он объяснил недостатком внимания к себе, сообщает региональное следственное управление.
РИА Новости 07:09
8
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
2K
Политика

Чувашский адвокат присоединился к иску Игнатьева против Путина

Адвокат Адвокатской палаты Чувашии Сергей Ванюков заявил, что указом о досрочном прекращении полномочий Михаила Игнатьева «без согласования с чувашским народом» президент нарушил «право народа на самоопределение», а также права жителей Чувашии «избирать и участвовать в управлении государством».
PRO Город Чебоксары 04:53
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
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Происшествия

В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин

В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
Российская газета 05:02
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Футбол

Клубы РПЛ проводили товарищеские матчи без разрешения властей

Несколько команд РПЛ провели товарищеские матчи без разрешения футбольных властей.
Metaratings 04:40
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку

RuNews24.ru 02:42
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ 07:15
168
Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Авто

Глава BMW в России заявил о начале восстановления авторынка

Тойхерт заявил телеканалу РБК, что не верит в пессимистичный прогноз о снижении рынка по итогам 2020 года на 30–50%.
РБК 06:54
Общество

У экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус

Коммерсантъ 07:09
62
Общество

Россия приготовилась возобновить международное авиасообщение

Российские авиакомпании могут возобновить международные перелёты уже в ближайшее время.
Секрет фирмы вчера в 11:39
3
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Центр Хруничева, входящий в «Роскосмос», возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот» на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС -18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ).
Известия 06:22
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