Курс доллара упал на 0,36%, до ₽74,5 по состоянию на 13:36 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снизился на 0,53% — до ₽80,2. Резкое укрепление рубля произошло после 13:30 мск, когда было опубликовано решение ЦБ по ключевой ставке.

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