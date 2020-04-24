Финансы
РБККурс рубля укрепился после снижения ставки ЦБ
Курс доллара упал на 0,36%, до ₽74,5 по состоянию на 13:36 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снизился на 0,53% — до ₽80,2. Резкое укрепление рубля произошло после 13:30 мск, когда было опубликовано решение ЦБ по ключевой ставке.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Комментарии
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Общество
В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявлено 5966 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, умерли от инфекции 66 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.
Газета.Ru 08:13
Общество
Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
Известия 11:41
Общество
Американские СМИ сообщили о «вероятной» смерти Ким Чен Ына
Американское издание New York Post сообщило со ссылкой на сотрудников телевидения в Гонконге о вероятной кончине северокорейского лидера Ким Чен Ына.
РЕН ТВ 13:56
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
В Санкт-Петербурге полицейские задержали певца и музыканта Максима Леонидова. Артист гулял с женой в Шуваловском парке.
РИА Новости 07:35
Здоровье
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Общество
Цифровые пропуска будут внедрены в 21 регионе России
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 регионе России.
PenzaNews 23 апреля в 05:07
Здоровье
В Якутии скончался первый пациент с коронавирусом
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о первом в республике случае смерти пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 13:27
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
Происшествия
В Петербурге от COVID-19 скончались четыре медсестры
Санкт-Петербург, 25 апреля 2020, 19:18 — REGNUM В Петербурге скончались четыре медицинских сестры, у которых ранее зафиксировали заражение новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 12:18
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим изоляции на 14 дней
Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что россияне должны провести дома как минимум ещё 14 дней — один инкубационный период развития коронавируса.
News.ru вчера в 14:49
Авто
В России открыли автосалон новых советских машин
Предусмотрена в автосалоне даже своеобразная ремонтная зона, где занимаются реставрацией старых авто.
CarsWeek.ru 23 апреля в 02:21
Политика
Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России
Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ.
Известия 12:09
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Шоу-бизнес
Умер звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко
РИА Новости 02:30
Наука
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:39
Кино
10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде
Live24 вчера в 11:44
Авто
Новый кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA
В Китае состоялся дебют нового кроссовера концерна BAIC, который создан на модельной платформе, разработанной при сотрудничестве с Daimler.
SpeedMe вчера в 06:13
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу
В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
Kursk.com 08:05
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония
RT на русском 13:07
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
Наука
Биологи объяснили ослабление сладкого вкуса у холодных продуктов
В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые отмечают, что лабораторные дрозофилы демонстрируют заметное снижение тяги к сладкому при температуре 19 °С, в сравнении с тем же блюдом при температуре 23 °С. При этом воспринимающие сладкий вкус рецепторы у мушек срабатывали одинаково в обоих случаях.
Naked Science вчера в 04:35
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform вчера в 23:15