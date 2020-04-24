После новостей о снижении ключевой ставки эксперты Московской биржи отметили, что положительная динамика укрепления рубля на валютном рынке сохранилась. Доллар подешевел на 30 копеек до 74,4 рубля, курс евро, по данным РИА Новости опустился ниже отметки 80 рублей.

Здоровье В Приморье у студентки медуниверситета обнаружили коронавирус В Приморье вечером 24 апреля были получены результаты экспресс-теста на коронавирус, наличие инфекции подтвердилось у студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета, девушка также работала медсестрой в краевой детской клинической больнице № 1, сообщает PRIMPRESS.

Экономика Кудрин прогнозирует рост безработицы в России Москва, 25 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует существенный рост безработицы на фоне коронавируса. 2

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 173

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2K

Общество В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. 49

Общество Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, сейчас депутат находится в больнице. 97

Общество В Севастополе подтверждено пять новых случаев коронавируса Пять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Севастополе. Об этом сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев. 5

Общество Коронавирус: во Владимирской области заболели 425 человек По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 утра 25 апреля во Владимире добавилось 10 новых случаев заболевания коронавирусом. 387

Гаджеты В России начались продажи iPhone SE Apple начала продажи доступного iPhone SE второго поколения. Розничные продажи стартовали не только в России, но и по всему миру. 174

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 35

Космос «Прогресс» пристыковался к МКС и установил рекорд По словам Рогозина, весь полет занял 3 часа и 20 минут, тем самым установив рекорд по самому быстрому полету от Земли до МКС. 273

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. 2

Хоккей Данис Зарипов остается в «Ак Барсе» и готов снизить зарплату Зарипов, который выигрывал главный трофей КХЛ трижды в "Ак Барсе" и дважды в магнитогорском "Металлурге", первоначально просил сохранить годовой заработок на уровне прежних лет, сообщает издание "Бизнес Online". 11