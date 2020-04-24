Финансы

Мой БрянскМой БрянскКурс рубля укрепился после снижения ставки ЦБ

Отмечается, что курс евро снизился до ₽80,2. Как пишет издание, на снижение курса повлияло решение ЦБ по ключевой ставке. Также росту рубля поспособствовало восстановление нефтяных котировок после падения в начале недели.
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Курс доллара опускался ниже 74 руб./$, а курс евро — ниже 80 руб./€

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Курс доллара упал ниже ₽74 после решения ЦБ по ставке

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Рубль укрепился к доллару и евро на заявлении Набиуллиной о ключевой ставке

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Курс рубля вырос после снижения ключевой ставки

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Рубль отреагировал укреплением на решение ЦБ РФ. Что дальше?

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Рубль укрепился к доллару и евро после решения ЦБ снизить ключевую ставку

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Рубль немного укрепился после заявления Набиуллиной о возможном смягчении ДКП в 2020 году

ТАССвчера в 09:12
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Общество

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Известия вчера в 21:53
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Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны

ИА Красная Весна 23 апреля в 17:07
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Общество

Вирусолог оценил последствия карантина для здоровья россиян

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев оценил последствия карантина для здоровья россиян.
Lenta.ru вчера в 15:47
Музыка

The Rolling Stones посвятили песню коронавирусу

Британская рок-группа The Rolling Stones впервые за последние 8 лет выпустила сингл, который посвящен пандемии нового коронавируса, сообщает ТАСС.
МИР 24 23 апреля в 17:54
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Происшествия

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко.
Коммерсантъ вчера в 23:02
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Общество

В Омске отложили открытие парикмахерских

На прошедшем сегодня заседании оперативный штаб не принял положительного решения о снятии ограничения деятельности с парикмахерских и салонов красоты.
RuNews24.ru вчера в 14:14
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Армия и оружие

Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием

Piter.tv вчера в 05:14
Кино

Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов

Народные новости 23 апреля в 11:38
7
Общество

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Как пишет РБК, Анна Попова считает, что прошедших двух недель режима самоизоляции мало, чтобы понять, пройдена ли «точка невозврата».
BFM.ru вчера в 18:31
3,2K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия вчера в 15:37
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Политика

Владимира Соловьева просят исключить из общественного совета при МВД за угрозы в адрес Василия Уткина

Министерство внутренних дел попросили обратить внимание на публичные угрозы со стороны телерадиоведущего Владимира Соловьева в адрес журналиста Василия Уткина.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
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Происшествия

В Хакасии выявили крупный очаг заражения коронавирусом

Абакан, 25 апреля 2020, 07:09 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки были выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 34 — в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы.
REGNUM 00:09
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Происшествия

Читу накрыл дым от лесных пожаров в Забайкалье

По состоянию на 11 утра в крае зарегистрировано 19 лесных пожаров, из них 16 действуют на площади 7 806 га.
ТАСС 00:01
Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Lenta.ru вчера в 20:20
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Хоккей

Тренер «Тампы» впечатлен игрой Кучерова и Василевского в этом сезоне

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре нападающего Никиты Кучерова и голкипера Андрея Василевского в этом сезоне.
Sport24.ru вчера в 18:56
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
218
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК вчера в 16:52
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Происшествия

В Екатеринбурге автобус и такси загорелись после столкновения

REGNUM вчера в 23:39
Политика

Грузия пообещала отозвать посла с Украины из-за Саакашвили

Ранее экс-глава Грузии Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьера по реформам.
RuNews24.ru вчера в 08:59
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Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ вчера в 09:23
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 23 апреля в 07:11
3,1K
Общество

В Мурманской области выявили 193 новых заболевших COVID-19

РБК вчера в 18:58
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Кино

«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы

В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания вчера в 02:41
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
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Общество

Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru вчера в 07:54
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Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 22 апреля в 10:48
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ

Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru вчера в 07:19
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Футбол

Александр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:19
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