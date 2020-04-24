Финансы

РБКРБККурс рубля укрепился после снижения ставки ЦБ

Курс доллара упал на 0,36%, до ₽74,5 по состоянию на 13:36 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снизился на 0,53% — до ₽80,2. Резкое укрепление рубля произошло после 13:30 мск, когда было опубликовано решение ЦБ по ключевой ставке.
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