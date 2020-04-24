Финансы
РБККурс рубля укрепился после снижения ставки ЦБ
Курс доллара упал на 0,36%, до ₽74,5 по состоянию на 13:36 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро снизился на 0,53% — до ₽80,2. Резкое укрепление рубля произошло после 13:30 мск, когда было опубликовано решение ЦБ по ключевой ставке.
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Финансы
Особое мнение: Сергей Гуриев
Сергей Гуриев, профессор экономики института SciencesPo, с нами на прямой связи в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:25
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград 06:07
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Экономика
ЦБ допустил новый отток вкладов из банков
ЦБ прогнозирует новый отток вкладов из банков на фоне продолжающейся самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 06:43
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Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 18:32
Единоборства
Турнир UFC 249 с участием Фергюсона и Гейджи пройдет 9 мая
Интерфакс-Спорт 16:16
Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива 07:14
Кино
Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили
Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна 16:36
Экономика
Лукашенко подписал указ о поддержке экономики страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:04
Здоровье
Расширен список симптомов коронавируса
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19.
РИА Новости 08:06
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Общество
Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля
Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.
RT на русском 16:32
Политика
Генерал ФСБ оценил охрану чешских чиновников, снесших памятник Коневу
Три чешских чиновника после сноса памятника маршалу Ивану Коневу, испугались мести российских спецслужб и попросили охрану.
Московский Комсомолец 15:01
Наука
Китай бьет рекорды по добыче «огненного льда»: газированные сокровища
В сообщении китайского государственного агентства печати при Министерстве природных ресурсов Китая сказано, что Китай «был первой страной в мире, которая начала разработку газовых гидратов с использованием технологий бурения горизонтальных скважин».
Популярная механика 16:08
Происшествия
Закончено дело о взрыве в Военно-космической академии
Стоит отметить, что, несмотря на избранный обвиняемому 235-м гарнизонным военным судом домашний арест в его квартире в Санкт-Петербурге, большую часть расследования он провел в медучреждениях.
Коммерсантъ 14:49
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22 апреля в 08:51
Происшествия
В Петербурге скончался анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий
Анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий скончался в Петербурге. Об этом стало известно в пятницу, 24 апреля.
Peterburg2.ru 16:36
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 06:38
Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Общество
Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 12:28
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
Энергетика
Трамп: РФ и Саудовская Аравия могут продолжить сокращать добычу нефти
Саудовская Аравия и Российская Федерация могут в дальнейшем продолжить сокращать добычу нефти. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
News.ru 13:08
Политика
Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили
Власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины «как минимум для консультаций», заявил премьер-министр Георгий Гахария, комментируя возможное назначение экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине.
Взгляд.ру 08:11
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Общество
Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России
Попова пояснила, что эпидемия в России распространяется иначе, чем в других странах, и охарактеризовала ее особенности.
Lenta.ru 15:31
Футбол
Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию
Игрок "Монпелье" находится в реанимации с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Vprognoze.ru 03:40
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52