Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРубль растет к доллару и евро после снижения ставки ЦБ

Рубль отреагировал ростом на решение ЦБ снизить ключевую ставку до 5,5%. Курс доллара на 13:56 на Московской бирже падал на 0,65 коп. до 74,1 руб. Евро впервые за неделю упал ниже 80 руб. -- до 79,9 руб. (-0,68 коп.).
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Курс доллара опускался ниже 74 руб./$, а курс евро — ниже 80 руб./€

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Курс доллара упал ниже ₽74 после решения ЦБ по ставке

РБК07:20

Рубль укрепился к доллару и евро на заявлении Набиуллиной о ключевой ставке

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Курс евро впервые за неделю опустился ниже 80 рублей

Московский Комсомолец07:17

Рубль укрепился к доллару и евро после решения ЦБ снизить ключевую ставку

Газета.Ru06:59

Рубль немного укрепился после заявления Набиуллиной о возможном смягчении ДКП в 2020 году

ТАСС09:12
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