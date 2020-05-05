Финансы
Gorod48Курс рубля укрепляется к евро и доллару
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 74,43 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 80,43 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск, пишет .
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
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Общество
Российские суды с 12 мая могут вернуться к работе
Российские суды приступят к работе с 12 мая в рамках объявленного в России режима самоизоляции, передают СМИ.
Экономика сегодня 08:25
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В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
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Законопроект об особенностях договоров аренды внесен в Госдуму
Предлагается ввести для арендодателей государственного и муниципального имущества при обращении добросовестных арендаторов обязанность заключать дополнительные соглашения, предусматривающие пролонгацию сроков договоров аренды (до одного года), заключенных до введения в 2020 году на территории соответствующего субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности.
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Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
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Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы
После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
Новые Известия 08:11
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ФИФА временно разрешила командам делать по пять замен
Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила командам производить по ходу матчей пять замен.
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В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
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Запуск очередных 60 спутников системы Starlink перенесли на 18 мая
Американская компания SpaceX перенесла с 7 на 18 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 микроспутников Starlink.
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Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
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Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 10:37
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Ограничения в России полностью отменят только после появления вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью ограничения в России будут отменены только после появления вакцины от коронавируса.
9111.ru 10:46
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Москвичей призвали не бояться прироста числа заболевших COVID-19
Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала горожан не бояться роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19.
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Общество
Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август
Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Финал 10 сезона «Ходячих мертвецов» может выйти лишь осенью
После финала 8 сезона основного сериала был запущен 4 сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов».
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Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую Мировую войну
В пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил, что считает «бредом» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
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Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
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Общество
Депутат Мосгордумы сообщил об аннулировании рабочего пропуска для передвижения по городу
По словам парламентария, в предупреждении об аннулировании пропуска говорится, что данные о его работе не прошли проверку Депутат Московской городской думы Евгений Ступин сообщил о том, что его пропуск для передвижения по городу был аннулирован.
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Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
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Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
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Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
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Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
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Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото
Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото Сегодня рэпер Потап отмечает день рождения.
Экспресс газета 03:52
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU вчера в 04:45
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 15,69 копейки до 76,72 рубля. Цены на нефть выросли в пятницу.
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Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
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