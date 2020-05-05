Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 74,43 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 80,43 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск, пишет .

Курс рубля укрепляется к евро и доллару

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона». 54

Экономика Законопроект об особенностях договоров аренды внесен в Госдуму Предлагается ввести для арендодателей государственного и муниципального имущества при обращении добросовестных арендаторов обязанность заключать дополнительные соглашения, предусматривающие пролонгацию сроков договоров аренды (до одного года), заключенных до введения в 2020 году на территории соответствующего субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности.

Общество Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. 1

Общество Ограничения в России полностью отменят только после появления вакцины Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью ограничения в России будут отменены только после появления вакцины от коронавируса.

Общество Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 3

Кино Финал 10 сезона «Ходячих мертвецов» может выйти лишь осенью После финала 8 сезона основного сериала был запущен 4 сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов».

Общество Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям. 775

Общество Депутат Мосгордумы сообщил об аннулировании рабочего пропуска для передвижения по городу По словам парламентария, в предупреждении об аннулировании пропуска говорится, что данные о его работе не прошли проверку Депутат Московской городской думы Евгений Ступин сообщил о том, что его пропуск для передвижения по городу был аннулирован. 5

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 124

Общество Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. 805

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,6K

Политика Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины. 5

Шоу-бизнес Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото Сегодня рэпер Потап отмечает день рождения.