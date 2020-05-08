Финансы
Газета.RuКурс рубля растет к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Раскрыта загадка атмосферы Юпитера
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Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 11:57
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В Москве число умерших с коронавирусом превысило 1000
Общее число больных COVID-19 к 8 мая в Москве достигло 98 522, 87 307 человек продолжают лечение, сообщал федеральный оперативный штаб в начале дня.
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Бурков в День Победы возложил цветы к Вечному огню
Губернатор возложил цветы к монументам павших воинов, затем к Вечному огню, после чего прозвучали троекратные залпы.
Город55.ру вчера в 23:54
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В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
Армия и оружие
Корабли НАТО ушли из Баренцева моря
Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Общество
Кадыров решил ослабить режим ограничений в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров начал ослаблять режим ограничений, введенный в связи с распространением коронавируса.
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Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
Футбол
Хавбек «Уфы» Оливье Тилль: ситуация с коронавирусом в России становится всё хуже и хуже
Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль выразил мнение о ситуации с распространением коронавируса в России, отметив, что не представляет, как можно возобновлять проведение Российской Премьер-Лиги в таких условиях.
Чемпионат вчера в 19:52
Футбол
Два Кубка и 16 тренеров. Как жил «Локомотив» без Семина
СМИ сообщают, что совет директоров московского футбольного клуба "Локомотив" решил не продлевать контракт с главным тренером команды, чье соглашение истекает 31 мая 2020 года 16 тренеров и Семин Между вторым уходом Семина из "Локомотива" в 2005 году и возвращением в 2009-м в клубе сменились семь тренеров.
РБК вчера в 17:00
Общество
Во Владивостоке воздушный парад в честь Дня Победы перенесли
REGNUM вчера в 21:44
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Наука
В Китае ученые создали двигатель без выхлопов на воздушной плазме
МонаВиста 07 мая в 08:16
Происшествия
В Хакасии выявлено более 400 случаев заражения коронавирусом
Абакан, 9 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Хакасии за последние сутки было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число заразившихся достигло 403 человека.
REGNUM вчера в 23:52
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без участия Дурова и Telegram
Live24 07 мая в 13:15
Игры
Видео: 12 минут геймплея ролевого боевика The Ascent
Издание IGN опубликовало видеоролик с 12-минутной демонстрацией геймплея боевика The Ascent.
3DNews вчера в 14:28
Здоровье
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
Футбол
«Зенит» интересуется нападающим «Бешикташа»
Руководство «Зенита» рассматривает вариант с приобретением форварда «Бешикташа» Умута Найира.
Чемпионат вчера в 16:28
Общество
Многодетным семьям планируют бесплатно давать маски и планшеты
С введением режима самоизоляции в Омской области, многодетным и нуждающимся семьям начали развозить бесплатные наборы продуктов питания.
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Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
Общество
Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области
Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск вчера в 06:12
Музыка
Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров
Новый клип группы Little Big на трек "Hypnodancer" набрал свыше миллиона просмотров за три часа, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
Известия вчера в 19:08
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37