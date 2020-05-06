Финансы
Gorod48Курс рубля укрепляется к евро и доллару
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 74,43 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 80,43 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск, пишет .
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро на фоне уверенного повышения цен на нефть
Финмаркетвчера в 09:03
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Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
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