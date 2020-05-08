Финансы
Gorod48Курс рубля укрепляется к евро и доллару
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 74,43 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 80,43 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск, пишет .
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Рубль днем усилил рост к доллару и евро на фоне уверенного повышения цен на нефть
Финмаркет07 мая в 09:03
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Комментарии
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19
Врач Евгений Комаровский пояснил, что хороший иммунитет может защитить легкие от размножения в них коронавируса.
Газета.Ru 01:32
Игры
В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%
В набор вошли 54 игры популярных франшиз, в том числе Tomb Raider, Lara Croft, Deus Ex, Sleeping Dogs и Just Cause.
Cyber.sports.ru 03:23
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
Определены сферы с выросшими зарплатами после отмены самоизоляции в России
После снятия ограничений в России из-за эпидемии коронавируса в некоторых сферах произойдет повышение зарплат.
Lenta.ru 04:58
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Происшествия
На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса
Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
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Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости вчера в 10:03
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс 07 мая в 17:00
Политика
Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы
Киевляне, несмотря на запрет посещать парки в связи с карантином из-за коронавируса, несут цветы к памятникам в честь Дня Победы, полиция усиленно охраняет общественный порядок, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:58
Армия и оружие
Цветы к стеле воинам-освободителям в Ростове возложил Василий Голубев
«Глава региона почтил память погибших героев минутой молчания», — сказано в сообщении.
Rostov gazeta 06:02
Общество
В Калужской области выявлено 77 новых носителей коронавируса
Калуга, 9 мая 2020, 12:36 — REGNUM 77 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.
REGNUM 05:36
Общество
В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили ввод наказания в виде штрафа за отсутствие маски в общественных местах.
РБК вчера в 14:27
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 08:46
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия вчера в 12:30
Политика
Трамп заявил о вступлении США в фазу «перехода к величию»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу «перехода к величию» после спада, который был вызван пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:47
Армия и оружие
США выведут из Саудовской Аравии часть сил, включая ЗРК Patriot
Evo-rus.com вчера в 12:30
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
ТАСС вчера в 20:26
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за прошедшие сутки по состоянию на утро четверга 8 мая в России коронавирус COVID-19 выявлен у 10 699 человек в 83 регионах России.
Piter.tv вчера в 03:23
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 07 мая в 04:35
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 07 мая в 10:22
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 02:40
Общество
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы
Космонавты с Международной космической станции поздравили ветеранов с Днем Победы.
Вести.Ru вчера в 23:40
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47