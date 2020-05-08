Финансы

Gorod48Gorod48Курс рубля укрепляется к евро и доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 74,43 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 80,43 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск, пишет .
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Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru07 мая в 03:23

Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,87 рубля

ПРАЙМвчера в 04:35

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 73,87 рубля

Банки.рувчера в 04:33

Стоимость рубля выросла на открытии торгов

Телеканал 360°07 мая в 04:29

Курс доллара снизился до 74 рублей

ТАССвчера в 03:30

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском07 мая в 03:01

Курс доллара опустился до 74,43 рубля

Профиль07 мая в 03:38
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Комментарии

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РИА Новости вчера в 22:45
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В Роспотребнадзоре опубликовали трёхэтапный план по выходу из ограничительных мер.
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Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
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Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
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Игромания.ру вчера в 16:43
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Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
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Собянин поздравил ветеранов с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
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«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
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На Марсе обнаружили следы существования древних рек

В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль 06 мая в 13:25
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В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
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На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом

Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом.
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Половина пациентов с коронавирусом, которые умерли в Кузбассе, проживала в Новокузнецке – именно там зафиксирована за прошедшие сутки еще одна смерть.
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В России стартовало онлайн-шествие «Бессмертный полк»

В России стартовала онлайн-трансляция шествия "Бессмертный полк".
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Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
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С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
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Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона

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Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

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Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена

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В России предложили продавать автомобили прямо с заводов

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