Финансы
Gorod48Курс рубля укрепляется к евро и доллару
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 74,43 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 80,43 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск, пишет .
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 23:32, Ашберн
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Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru 14:38
Экономика
Минсельхоз связал рост цен на овощи с исчерпанием запасов урожая
«Текущий рост цен в первую очередь связан с исчерпанием товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции из-за колебаний курса валют», — говорится в сообщении.
REGNUM 15:14
Экономика
Аренда жилья в России значительно подешевела
"По итогам апреля 2020 года стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах по сравнению с предыдущим месяцем снизилась в цене на 1,8% (13,1 тысячи рублей), двушки подешевели на 2,5% (17,4 тысячи рублей), трешки — на 3,7% (23 тысячи рублей)", - говорится в информации.
Sputnik Узбекистан 01:21
Общество
Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая
Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК 09:52
Общество
СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США
В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP).
Известия 20:41
Космос
Специалисты NASA показали масштабы таяния льдов
REGNUM вчера в 02:39
Общество
Десятиэтажный долгострой у «белого дома» в Екатеринбурге начнут сносить на этой неделе
Два корпуса долгостроя на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге начнут сносить сегодня, 8 мая.
Екатеринбург Онлайн 22:30
Общество
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом
За сутки в столице умер 51 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы.
РИАМО 14:41
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
В России может не быть пика распространения коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о возможном отсутствии пика распространения коронавируса в России.
9111.ru 08:54
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах
По прогнозу Романа Вильфанда, жаркая погода сохранится в этих регионах на ближайшие пять дней.
Рифей-Пермь 02:40
Культура
Стефани Майер напишет новую книгу саги «Сумерки»
Автор серии книг про вампиров и оборотней Стефани Майер анонсировала выход новой книги.
МИР 24 04 мая в 21:11
Общество
Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина
Председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев заявил, что не забирать с собой чеки за покупки опасно, поскольку открывает злоумышленникам доступ к чужим средствам.
Вечерняя Москва 20:36
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Технологии
На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников
Во время первой стадии эпидемии COVID-19 в России увеличился спрос на холодильники и морозильные камеры.
РБК 22:00
Хоккей
«Подбегаю к скамейке „Рейнджерс“ меняться – вся команда стоит у бортика стеной и меня не пускает». Алексей Ковалев вышел в прямой эфир
Вчера Алексей Ковалев выходил в прямой эфир инстаграм-канала «Хоккей в курсе», который создал и ведет экс-форвард СКА, «Витязя» и «Адмирала» Антон Королев.
Sports.ru 05 мая в 12:19
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Футбол
Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»
Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 07:35
Общество
В Саратовской области уточнят места для обязательного ношения масок
В Саратовской области будут уточнены общественные места, в которых необходимо носить маски.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:16
Шоу-бизнес
Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
Видео создано в домашних условиях. В него вошли фрагменты роликов, которые сняли другие знаменитости.
РИА Новости 22:05
Политика
Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»
Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости 18:51
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform 10:56
Армия и оружие
Американские F-35 всё же испытали против С-400 в Сирии
Весьма любопытный материал, касаемый новейших американских истребителей F-35 и российских ЗРС С-400 «Триумф», появился в ряде изданий.
Военное дело 05 мая в 07:57
Общество
СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК 20:44
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова сильно поправилась на карантине
Экспресс газета 02:19