Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 2,9K

Происшествия Генпрокуратура отменила возбуждение дела о взятке против следователя Генеральная прокуратура России отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против следователя, сообщается на сайте СК РФ. 608

Политика Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции Правитель Российской Федерации Владимир Путин обратился к народу с благодарностью за их поддержку в ходе голосований по поправкам в Конституции страны. 7,3K

Общество В ВОЗ объявили о повторном пике коронавируса Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что повторные заражения в мире - это не новая вспышка коронавирусной инфекции, а второй пик первой волны. 38

Политика Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами. 379

Авто Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели. 3

Гаджеты Apple спрашивает пользователей iPhone о штатном зарядном устройстве Недавно Apple начала рассылать пользователям iPhone опрос о том, как они используют зарядное устройство, входящее в комплект поставки смартфонов. 3

Политика Опубликован обновленный текст Конституции России Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, основным днем было 1 июля. 353

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 67

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР. 44

Авто Появились первые фотографии обновленного Lada Largus Cross Обновленный LADA Largus Cross, чьи особенности, в отличие от «обычных» Largus, не удавалось раскрыть до сих пор, впервые попал в объектив фотошпионов.

Политика Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. 750

Здоровье Львовские больницы заполнены на 95 процентов Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46 763 случая COVID-19, скончались 1 212 человек, 20 558 пациентов выздоровели.

Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 38

Религия В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать». 6

Политика Трамп осудил проявление «нового крайне левого фашизма» Сторонники "нового крайне левого фашизма" в США хотят уничтожить историю страны и "низвергнуть американскую революцию".