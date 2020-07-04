Финансы

РБКРБККурс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
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Курс рубля упал до минимума с конца мая

РБКвчера в 17:14

Рубль упал до минимума с конца мая

Эхо Москвывчера в 20:08

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Москва 24вчера в 20:03

Курс рубля на 4 июля 2020: за доллар 71,39, а за евро 80,26

Комсомольская правда01:38

Курс рубля на Мосбирже обновил минимумы с весны

Аргументы и Фактывчера в 16:09

Курс рубля снижается на фоне падения цен на нефть

Вечерняя Москвавчера в 15:19

Курс рубля ощутимо упал и обновил перед выходными минимумы с весны

ПРАЙМвчера в 14:36
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ вчера в 15:43
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Футбол

КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета вчера в 15:05
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Происшествия

Генпрокуратура отменила возбуждение дела о взятке против следователя

Генеральная прокуратура России отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против следователя, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:13
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Правитель Российской Федерации Владимир Путин обратился к народу с благодарностью за их поддержку в ходе голосований по поправкам в Конституции страны.
CT news 02 июля в 15:42
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Происшествия

Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП

REGNUM вчера в 11:44
5,2K
Общество

В ВОЗ объявили о повторном пике коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что повторные заражения в мире - это не новая вспышка коронавирусной инфекции, а второй пик первой волны.
Сайт интересных новостей вчера в 19:58
38
Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости вчера в 08:42
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Авто

Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux

Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
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Гаджеты

Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам

Деловое.ТВ вчера в 09:23
Гаджеты

Apple спрашивает пользователей iPhone о штатном зарядном устройстве

Недавно Apple начала рассылать пользователям iPhone опрос о том, как они используют зарядное устройство, входящее в комплект поставки смартфонов.
Игромания.ру вчера в 16:23
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Политика

Опубликован обновленный текст Конституции России

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, основным днем было 1 июля.
ТАСС вчера в 17:49
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 вчера в 05:45
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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

РИА Новости вчера в 19:48
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Авто

Появились первые фотографии обновленного Lada Largus Cross

Обновленный LADA Largus Cross, чьи особенности, в отличие от «обычных» Largus, не удавалось раскрыть до сих пор, впервые попал в объектив фотошпионов.
Автоновости дня вчера в 09:28
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news вчера в 06:53
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Общество

Стюарды отклонили протест Red Bull Racing против Mercedes

Autosport.com.ru вчера в 21:47
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Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
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Здоровье

Львовские больницы заполнены на 95 процентов

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46 763 случая COVID-19, скончались 1 212 человек, 20 558 пациентов выздоровели.
Новостной фронт вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу

Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:03
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Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
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Экономика

«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
14
Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
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Кино

В Сети появился сериал по мотивам фильма «Текст»

RuNews24.ru 01:36
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 667,8 тыс. (6718 за сутки).
РБК 01:58
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Религия

В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным

Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать».
Вечерние Ведомости вчера в 15:44
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Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 02 июля в 12:13
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Политика

Трамп осудил проявление «нового крайне левого фашизма»

Сторонники "нового крайне левого фашизма" в США хотят уничтожить историю страны и "низвергнуть американскую революцию".
ТАСС 00:30
Футбол

«Локомотив» заявил о готовности обменять Миранчука на Лаксальта

По словам Джанлуке Ди Марцио (итальянский журналист), москвичи могли бы обменять футболиста полузащиты Алексея Миранчука на уругвайского хавбека Диего Ласкальта.
CT news вчера в 12:13
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