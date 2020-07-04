Финансы
РБККурс рубля упал до минимума с конца мая
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Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ вчера в 15:43
Футбол
КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета вчера в 15:05
Происшествия
Генпрокуратура отменила возбуждение дела о взятке против следователя
Генеральная прокуратура России отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против следователя, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:13
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Правитель Российской Федерации Владимир Путин обратился к народу с благодарностью за их поддержку в ходе голосований по поправкам в Конституции страны.
CT news 02 июля в 15:42
Происшествия
Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
REGNUM вчера в 11:44
Общество
В ВОЗ объявили о повторном пике коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что повторные заражения в мире - это не новая вспышка коронавирусной инфекции, а второй пик первой волны.
Сайт интересных новостей вчера в 19:58
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости вчера в 08:42
Авто
Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам
Деловое.ТВ вчера в 09:23
Гаджеты
Apple спрашивает пользователей iPhone о штатном зарядном устройстве
Недавно Apple начала рассылать пользователям iPhone опрос о том, как они используют зарядное устройство, входящее в комплект поставки смартфонов.
Игромания.ру вчера в 16:23
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции России
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, основным днем было 1 июля.
ТАСС вчера в 17:49
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 вчера в 05:45
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
РИА Новости вчера в 19:48
Авто
Появились первые фотографии обновленного Lada Largus Cross
Обновленный LADA Largus Cross, чьи особенности, в отличие от «обычных» Largus, не удавалось раскрыть до сих пор, впервые попал в объектив фотошпионов.
Автоновости дня вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news вчера в 06:53
Общество
Стюарды отклонили протест Red Bull Racing против Mercedes
Autosport.com.ru вчера в 21:47
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
Здоровье
Львовские больницы заполнены на 95 процентов
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46 763 случая COVID-19, скончались 1 212 человек, 20 558 пациентов выздоровели.
Новостной фронт вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:03
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Кино
В Сети появился сериал по мотивам фильма «Текст»
RuNews24.ru 01:36
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 667,8 тыс. (6718 за сутки).
РБК 01:58
Религия
В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным
Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать».
Вечерние Ведомости вчера в 15:44
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 02 июля в 12:13
Политика
Трамп осудил проявление «нового крайне левого фашизма»
Сторонники "нового крайне левого фашизма" в США хотят уничтожить историю страны и "низвергнуть американскую революцию".
ТАСС 00:30
Футбол
«Локомотив» заявил о готовности обменять Миранчука на Лаксальта
По словам Джанлуке Ди Марцио (итальянский журналист), москвичи могли бы обменять футболиста полузащиты Алексея Миранчука на уругвайского хавбека Диего Ласкальта.
CT news вчера в 12:13