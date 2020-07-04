Нефть в свою очередь дешевеет из-за опасений по поводу того, каким будет спрос на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусом в США.

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Религия Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь. 1,8K

Общество Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. 65

Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 4,6K

Политика Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата. 39

Футбол «Ротор» может отказаться от участия в премьер-лиге в следующем сезоне Напомним что и "Ротор", и "Химки" по итогам минувшего и досрочно завершенного сезона в Футбольной национальной лиге заняли первое и второе места соответственно и получила право на переход в премьер-лигу.

Политика На Украине рассчитывают в июле подписать документ о новой помощи от ЕС Украина рассчитывает подписать документ о получении €1,2 млрд от ЕС до конца июля, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Общество Умер писатель Евгений Войскунский Советский и российский писатель-фантаст Евгений Войскунский умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте Союза писателей Москвы.

Политика Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2» Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы». 682

Общество В Крыму запретили прием групп детей из других регионов В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления. 20

Политика Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. 5,1K

Политика Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17 Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. 3

Происшествия Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке «Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости. 459

Политика Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ. 8

Здоровье Израиль вступил во вторую волну эпидемии коронавируса Сегодня во Всемирной организации здравоохранения вновь призвали страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжать принимать меры для сдерживания распространения инфекции. 3

Хоккей Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.