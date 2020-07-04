Финансы
РБККурс рубля упал до минимума с конца мая
Нефть в свою очередь дешевеет из-за опасений по поводу того, каким будет спрос на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусом в США.
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Происшествия
В США освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила
В Соединенных Штатах освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила Питера Мэллори, передает New York Post.
Газета.Ru 15:38
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 12:58
Происшествия
Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан
Тело Заслуженного тренера Российской Федерации Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:51
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Игры
В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding
Evo-rus.com 05:11
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Политика
Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.
RT на русском 05:09
Футбол
«Ротор» может отказаться от участия в премьер-лиге в следующем сезоне
Напомним что и "Ротор", и "Химки" по итогам минувшего и досрочно завершенного сезона в Футбольной национальной лиге заняли первое и второе места соответственно и получила право на переход в премьер-лигу.
Вести.Ru 16:57
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Политика
На Украине рассчитывают в июле подписать документ о новой помощи от ЕС
Украина рассчитывает подписать документ о получении €1,2 млрд от ЕС до конца июля, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
RT на русском 16:26
Общество
Умер писатель Евгений Войскунский
Советский и российский писатель-фантаст Евгений Войскунский умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте Союза писателей Москвы.
Lenta.ru 17:03
Авто
Бренд Genesis создал рестайлинговый седан G90
Южнокорейский люксовый автоконцерн представил модернизированный седан Genesis G90.
Pnzdrive 08:13
Политика
Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
Профиль 01 июля в 03:14
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Культура
В Монако из-за коронавируса отменили крупнейшую выставку яхт
Коммерсантъ 13:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
На Чукотке и Колыме прогнозируются резкое понижение температуры и заморозки ночью.
РБК 03:48
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 13:33
Политика
Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17
Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС 10:49
Экономика
В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева
По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru вчера в 23:55
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам
ToDay News Ufa 15:01
Общество
В Берлине переименуют станцию метро с «расистским» названием
Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с «расистским» названием Mohrenstraße в станцию «Улица Глинки».
Известия 14:50
Политика
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ.
РИА Новости 09:42
Армия и оружие
ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев
Членов команд отбирает Главкомат ВМФ РФ.
Evo-rus.com 03:55
Здоровье
Израиль вступил во вторую волну эпидемии коронавируса
Сегодня во Всемирной организации здравоохранения вновь призвали страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжать принимать меры для сдерживания распространения инфекции.
Радио Маяк 15:48
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости вчера в 08:04
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40