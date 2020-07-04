Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 3,2K

Единоборства Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов. 6

Общество Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства. 9

Общество В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги Ранее в СМИ появились многочисленные публикации о том, что эти выплаты размером в 10 тыс. руб. в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием. 31

Общество В России провели более 20,7 миллиона тестов на коронавирус Более 20,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 280 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 15

Космос Спутник с солнечным парусом оказался эффективнее, чем предполагалось В июне прошлого года ракета Falcon Heavy компании SpaceX доставила на орбиту экспериментальный спутник LightSail 2 – небольшую коробочку со свернутым парусом из метаматериала площадью около 74 кв. м. После того как он успешно раскрылся, энергия фотонов придала аппарату ускорение, достаточное для того, чтобы сменить орбиту.

Происшествия Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. 682

Здоровье Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.

Общество Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа "Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа", - сказал Березин после совещания представителей отрасли с Минкультуры РФ. 3

Происшествия Во Владимире в ДТП на улице Студеная гора погибли мужчина и женщина Серьезная авария случилась около шести часов утра 4 июля неподалеку от Областной филармонии.

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 68

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Религия Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. 2K

Авто Появились первые фотографии обновленного Lada Largus Cross Обновленный LADA Largus Cross, чьи особенности, в отличие от «обычных» Largus, не удавалось раскрыть до сих пор, впервые попал в объектив фотошпионов.

Культура Галкин, Матвиенко, Фадеев и Меладзе вспомнят блистательную «Фабрику звезд» Максим Галкин соберет в студии продюсеров и артистов, которые создавали эту передачу, а вместе с ней и новое звучание российской эстрады.