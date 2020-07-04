Финансы
РБККурс рубля упал до минимума с конца мая
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Происшествия
В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
РБК 14:04
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Саша Зверева показала новорожденного сына и раскрыла имя ребенка
Зверева назвала четвертого ребенка Севастьяном.
Passion.ru 13:13
Путешествия
Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму
Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru 05:33
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Общество
Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури
Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru 18:31
Политика
Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде
После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
Интерфакс 19:55
Космос
NASA объявило конкурс на проект космического туалета на Луне
В 2024 году космическое агентство NASA планирует осуществить программу "Артемида", высадив людей на поверхность Луны.
Москва 24 вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Шнуров впервые показал видео с четвертой женой
Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
Территория новостей вчера в 02:21
Происшествия
В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигрицы
Сотрудница зоопарка в Цюрихе скончалась после нападения амурской тигрицы. Об этом сообщает портал 20 Minuten.
РБК 16:47
Политика
Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»
Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
ТАСС 19:40
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия 18:25
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
Космос
Китай успешно вывел на орбиту спутник Shiyan-6
КНР успешно вывела 5 июля на орбиту спутник Shiyan-6 для тестирования космического оборудования и изучения околоземного космического пространства, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.
Московский Комсомолец 21:58
Общество
Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы
Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
Инвест-Форсайт вчера в 21:00
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
Политика
В Киеве оценили итоги встречи политсоветников нормандского формата
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча представителей стран нормандского формата в Берлине приблизила проведение саммита лидеров Украины, России, Франции и ФРГ.
RT на русском 03:55
Технологии
Российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35
Речь идёт не только «стелс»-истребителях F-35, но и о куда более секретных F-22, которые как минимум трижды появлялись в радиусе обнаружения и поражения «Триумфов».
Avia.pro 20:01
Наука
Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки
14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com вчера в 00:54
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Шоу-бизнес
Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Политика
Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
Snob.ru 13:57
Экономика
К доплате за март пониженные тарифы страховых взносов не применяются
Если же фирма по ошибке недоплатила работникам за март, обнаружила ошибку и доплатила необходимую сумму уже во втором квартале, применить пониженный тариф по страховым взносам к этой доплате она не вправе.
Бухгалтерия.ру вчера в 02:28
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости вчера в 10:40