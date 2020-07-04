Финансы

РБКРБККурс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
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Курс рубля обновил минимум с мая

АБН07:52

Курс рубля на 4 июля 2020: за доллар 71,39, а за евро 80,26

Комсомольская правда01:38

Курс рубля упал до минимума с конца мая

РБКвчера в 17:14

Рубль упал до минимума с конца мая

Эхо Москвывчера в 20:08

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Москва 24вчера в 20:03

Курс рубля обновил минимумы с весны

Экономика сегоднявчера в 20:41

Геополитика толкнула рубль к минимумам за 1,5 месяца

ПРАЙМвчера в 10:34
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
Происшествия

В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного

Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
РБК 14:04
251
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
350
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Lenta.ru 18:48
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Шоу-бизнес

Саша Зверева показала новорожденного сына и раскрыла имя ребенка

Зверева назвала четвертого ребенка Севастьяном.
Passion.ru 13:13
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Путешествия

Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru 05:33
133
Армия и оружие

Украина планирует разместить ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Известия 16:55
6
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
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Общество

Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури

Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru 18:31
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Политика

Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде

После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
Интерфакс 19:55
1
Космос

NASA объявило конкурс на проект космического туалета на Луне

В 2024 году космическое агентство NASA планирует осуществить программу "Артемида", высадив людей на поверхность Луны.
Москва 24 вчера в 17:01
20
Шоу-бизнес

Шнуров впервые показал видео с четвертой женой

Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
Территория новостей вчера в 02:21
51
Происшествия

В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигрицы

Сотрудница зоопарка в Цюрихе скончалась после нападения амурской тигрицы. Об этом сообщает портал 20 Minuten.
РБК 16:47
3
Политика

Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»

Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
ТАСС 19:40
10
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия 18:25
94
Политика

Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России

Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
68
Космос

Китай успешно вывел на орбиту спутник Shiyan-6

КНР успешно вывела 5 июля на орбиту спутник Shiyan-6 для тестирования космического оборудования и изучения околоземного космического пространства, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.
Московский Комсомолец 21:58
1
Общество

Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы

Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
Инвест-Форсайт вчера в 21:00
71
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
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Политика

В Киеве оценили итоги встречи политсоветников нормандского формата

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча представителей стран нормандского формата в Берлине приблизила проведение саммита лидеров Украины, России, Франции и ФРГ.
RT на русском 03:55
1
Технологии

Российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35

Речь идёт не только «стелс»-истребителях F-35, но и о куда более секретных F-22, которые как минимум трижды появлялись в радиусе обнаружения и поражения «Триумфов».
Avia.pro 20:01
4
Наука

Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки

14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com вчера в 00:54
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Футбол

Тедеско: Пропускать три гола от «Тамбова» было больно

МК-Спорт 14:46
Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
35
Шоу-бизнес

Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
132
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,7K
Политика

Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
Snob.ru 13:57
32
Кино

Канал НСТ опубликовал топ-10 лучших хорроров десятилетия

ИнфоСМИ 11:52
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Экономика

К доплате за март пониженные тарифы страховых взносов не применяются

Если же фирма по ошибке недоплатила работникам за март, обнаружила ошибку и доплатила необходимую сумму уже во втором квартале, применить пониженный тариф по страховым взносам к этой доплате она не вправе.
Бухгалтерия.ру вчера в 02:28
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
3,1K
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости вчера в 10:40
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Как работают Яндекс.Новости?
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