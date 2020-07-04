Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Общество Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены. 2

Политика Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США. 1

Шоу-бизнес Шнуров впервые показал видео с четвертой женой Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой. 51

Политика Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации. 68

Космос Китай успешно вывел на орбиту спутник Shiyan-6 КНР успешно вывела 5 июля на орбиту спутник Shiyan-6 для тестирования космического оборудования и изучения околоземного космического пространства, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. 1

Общество Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин. 71

Политика В Киеве оценили итоги встречи политсоветников нормандского формата Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча представителей стран нормандского формата в Берлине приблизила проведение саммита лидеров Украины, России, Франции и ФРГ. 1

Технологии Российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35 Речь идёт не только «стелс»-истребителях F-35, но и о куда более секретных F-22, которые как минимум трижды появлялись в радиусе обнаружения и поражения «Триумфов». 4

Шоу-бизнес Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы. 132

Экономика К доплате за март пониженные тарифы страховых взносов не применяются Если же фирма по ошибке недоплатила работникам за март, обнаружила ошибку и доплатила необходимую сумму уже во втором квартале, применить пониженный тариф по страховым взносам к этой доплате она не вправе.

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 3,1K