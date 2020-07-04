Финансы
РБККурс рубля упал до минимума с конца мая
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Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Национальная служба новостей 10:24
Происшествия
Российский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России
Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:27
Шоу-бизнес
В сети появилось фото певицы МакSим после длительной реабилитации
Фото певицы МакSим (Марины Абросимовой) появилось в сети впервые за долгое время.
Профиль 10:08
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Наука
В России скрестили нейросеть и VR ради исследований
Evo-rus.com 04:26
Здоровье
За сутки еще 92 случая коронавируса выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 3 июля, за сутки еще у 92 человек в Ростовской области выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:40
Политика
США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет
Утро.ru вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы
3 июля Бородина и Омаров отпраздновали 5 лет со дня свадьбы. Телеведущая рассказала, как прошла их с супругом годовщина.
ВладТайм 03:28
Общество
Вирусолог назвал наиболее восприимчивые к коронавирусу национальности
Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что представители некоторых национальностей генетически менее подвержены заражению новым штаммом коронавируса.
Профиль 14:22
Политика
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей вчера в 09:36
Транспорт
В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
Игры
Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles
REGNUM вчера в 01:02
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Политика
Кравчук: Украина надеется на помощь РФ в восстановлении Донбасса
Украинский аппарат надеется, что Российская Федерация не откажет в помощи восстановления разрушенного Донбасса.
Народные новости вчера в 03:34
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ вчера в 15:43
Армия и оружие
Ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
В беседе с журналистом Суровикин подчеркнул, что ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе.
Версия.Инфо вчера в 02:19
Общество
Роспотребнадзор выпустил санитарные требования к детским лагерям
Документ действует до 1 января 2021 года и касается детских садов, общеобразовательных школ, детских оздоровительных лагерей, кружков и секций, социальных учреждений для детей, детских игровых комнат в торговых центрах.
Интерфакс вчера в 13:12
Общество
Роднина назвала смерть отца Хабиба уроком для не соблюдающих карантин
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, — урок для не соблюдающих карантин во время пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 05:58
Общество
Более 40 стран уведомили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Об отсутствии выбросов радиации Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили более 40 стран.
Деловое.ТВ вчера в 02:46
Армия и оружие
США получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180
Компания United Launch Alliance (подрядчик NASA) получила от аэрокосмической компании Blue Origin, основанной самым богатым человеком планеты Джеффом Бэзосом, первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180.
РБК 14:22
Футбол
В голевой перестрелке «Шахтер» обыграл киевское «Динамо»
Победой «Шахтера» над «Динамо» завершился матч 7-го тура в рамках плей-офф чемпионов Украинской премьер-лиги 4 июля в Киеве.
ИА Красная Весна 14:26
Экономика
В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
Политика
Политолог прокомментировал слушания по делу о крушении MH17
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT прошедшие 3 июля в Схипхоле слушания по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 13:03
Политика
В Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым
В Совете Федерации отреагировали на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отказавшегося признавать воссоединение РФ с Крымом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:27