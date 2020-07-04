Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Происшествия Российский военный найден мертвым в Гюмри В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник. 13

Общество Вирусолог назвал наиболее восприимчивые к коронавирусу национальности Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что представители некоторых национальностей генетически менее подвержены заражению новым штаммом коронавируса.

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 571

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 4,1K

Общество Роспотребнадзор выпустил санитарные требования к детским лагерям Документ действует до 1 января 2021 года и касается детских садов, общеобразовательных школ, детских оздоровительных лагерей, кружков и секций, социальных учреждений для детей, детских игровых комнат в торговых центрах. 19

Общество Роднина назвала смерть отца Хабиба уроком для не соблюдающих карантин Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, — урок для не соблюдающих карантин во время пандемии коронавирусной инфекции. 836

Армия и оружие США получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180 Компания United Launch Alliance (подрядчик NASA) получила от аэрокосмической компании Blue Origin, основанной самым богатым человеком планеты Джеффом Бэзосом, первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180. 388

Футбол В голевой перестрелке «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» Победой «Шахтера» над «Динамо» завершился матч 7-го тура в рамках плей-офф чемпионов Украинской премьер-лиги 4 июля в Киеве.

Политика Политолог прокомментировал слушания по делу о крушении MH17 Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT прошедшие 3 июля в Схипхоле слушания по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.