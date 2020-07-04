Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.

Курс рубля упал до минимума с конца мая

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