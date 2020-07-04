Финансы
РБККурс рубля упал до минимума с конца мая
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Шоу-бизнес
Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Происшествия
На Кубани выявили 57 новых носителей коронавируса
Краснодар, 3 июля 2020, 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:48
Происшествия
В Томской области ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
Пожар в деревянной церкви XIX века в Томской области потушен, сообщает МЧС России.
РИА Новости 07:18
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Армия и оружие
В Севастополе завершен ремонт флагмана ЧФ крейсера «Москва»
Завершился ремонт и сервисное обслуживание гвардейского ракетного крейсера "Москва", который проходил в Северном доке Севастополя.
Российская газета 02 июля в 05:09
Политика
Представители ряда политических движений передают в АП заявления о непризнании изменения Конституции
Представители ряда политических движений передают в администрацию президента заявления о непризнании изменения Конституции.
Эхо Москвы 07:04
Политика
Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации
Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
Общество
WSJ: дипломаты США покинут Саудовскую Аравию из-за коронавируса
Резкое ухудшение эпидемиологической обстановки в Саудовской Аравии стало причиной эвакуации десятков сотрудников посольства США из этой страны 4 июля, сообщает издание The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна 07:49
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Космос
Специалисты объяснили, в чем разница между «Ангарой» и «Протоном»
Актуальные Новости вчера в 03:48
Экономика
Более 400 млн руб. намерены вложить в фармзавод в Ворсино
Свыше 400 млн руб. намерены вложить в завод инновационных лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.
Аргументы и Факты - Калуга 07:58
Политика
На Украине отменили запрет на въезд российскому рэперу Элджею
RT на русском 05:41
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Происшествия
У берегов Австралии мужчина погиб при нападении акулы
Мужчина погиб при нападении акулы у побережья Австралии в районе острова Фрейзер, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции штата Квинсленд.
Газета.Ru 06:43
Кино
СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию «Звездных войн» неканоничной
Российская газета 02 июля в 11:03
Политика
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье
Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
Армия и оружие
Фельдмаршал ЛНА Хафтар проводит инспекцию войск
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар проводит инспекцию войск. Об этом стало известно в субботу, 4 июля.
Экономика сегодня 07:32
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Общество
Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа
В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ведомости 05:09
Здоровье
Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии
Третья причина может быть связана с социальным устройством Германии, говорит Курт.
Вести.Ru 07:46
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победе во Второй мировой
Белый дом 8 мая опубликовал в Twitter видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны.
Rambler News Service вчера в 07:11
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04