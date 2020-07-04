Финансы
РБККурс рубля упал до минимума с конца мая
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Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети
Evo-rus.com 08:40
Происшествия
92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 4 июля в Алтайском крае инфицирование коронавирусом выявлено у 4 299 человек, в их числе 427 детей.
Kursk.com 03:40
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Известия вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Дочь певца Евгения Осина вышла замуж
Дочь российского певца Евгения Осина, 18-летняя Агния вышла замуж, сообщает Газета.ru.
РИАМО 05:56
Армия и оружие
РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru вчера в 00:52
Экономика
Новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого смогут получить россияне
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 02 июля в 12:15
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Футбол
«Арсенал» победил «Динамо» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:40
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам
Деловое.ТВ вчера в 09:23
Политика
МИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях
Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 11:37
Политика
Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
Футбол
«Локомотив» — «Сочи»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ
Тренерские штабы московского «Локомотива» и «Сочи» назвали составы своих команд на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 12:14
Общество
Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию
Говорит Москва 07:27
Авто
В сети названы привычки водителей, которые негативно влияют на авто
Самой опасной ошибкой специалисты назвали оставление машины с МКПП на передаче.
ГЛАС.RU 00:23
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье
Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
Происшествия
Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК
Следователю Руслану Миниахметову, которого СК обвинил во взяточничестве, вернули удостоверение, личные вещи, и отпустили.
Газета.Ru 11:23
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Армия и оружие
Ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
В беседе с журналистом Суровикин подчеркнул, что ракетный комплекс С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе.
Версия.Инфо вчера в 02:19
Автоспорт
Даниил Квят: допустил пару ошибок в квалификации
Напомним, что Квят занял 13-е место в квалификации Гран-при Австрии. Его напарник Пьер Гасли показал 12-е время.
Вести.Ru 11:48
Общество
В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
Авто
Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
Rusargument 03:56
Общество
Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа
В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ведомости 05:09
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости вчера в 19:29
Футбол
В РПЛ не исключили проведения матча за Суперкубок России за рубежом
Коммерческий директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов высказал мнение о возможном месте проведения матча за Суперкубок России по футболу.
RT на русском 08:42
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Космос
Установлен точный центр тяжести Солнечной системы
Используя новое, специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов сократила количество вариантов местоположения барицентра нашей Солнечной системы до 100 метров.
Популярная механика 01 июля в 05:16