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Курс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.В источнике
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Курс рубля упал до минимума с конца мая

РБК17:14

Рубль упал до минимума с конца мая

Эхо Москвы20:08

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Москва 2420:03

Эксперт посоветовал не списывать рубль со счетов

Свободная Пресса04:00

Курс рубля на Мосбирже обновил минимумы с весны

Аргументы и Фактывчера в 16:09

Курс рубля снижается на фоне падения цен на нефть

Вечерняя Москвавчера в 15:19

Курс рубля ощутимо упал и обновил перед выходными минимумы с весны

ПРАЙМвчера в 14:36
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В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым
РБК09:44
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Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10

Разработчики отметили, ролевой экшн будет поддерживать только DirectX 12, работающий в операционных системах от Microsoft Windows 7 и 10, обладатели же "восьмёрки" вынуждены отказаться от покупки или переходить ради неё на последнюю версию ОС, что приведёт к дополнительным тратам.
Актуальные Новости2 июля в 10:58
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ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известиявчера в 03:06
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Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
РБК10:31
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Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новостивчера в 07:09
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Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новостивчера в 09:40
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В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru08:42
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Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости19:29
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Blue Origin поставила ULA первый метановый ракетный двигатель BE-4

BE-4 будут устанавливать на первую ступень перспективной ракеты Vulcan, которую разрабатывают в качестве преемника Atlas V. Последний имеет российский ракетный двигатель РД-180: на новом носителе его уже не будет.
Naked Science2 июля в 03:51
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