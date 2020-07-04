Финансы
РБККурс рубля упал до минимума с конца мая
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Здоровье
Прокуратура проверит больницу под Новосибирском и писавшее о ней СМИ
Прокуратура отреагировала на публикацию и объявила, что приступает к проверке больницы, а заодно, по просьбе самой больницы, проверит СМИ, которое теперь обвиняют в публикации недостоверной информации.
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:16
Общество
Китайский врач назвал самые опасные позы для сна
Что происходит 11:22
Армия и оружие
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся испытаний доведена до 10 километров.
Вести.Ru 21:55
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Футбол
ЦСКА выиграл у «Ахмата» 4:0 в матче РПЛ
Коммерсантъ 15:21
Футбол
«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью по голам и удалениям
В 26-м туре РПЛ «Крылья Советов» играли против «Ростова».
Евро-футбол.ру 13:31
Общество
Лукашенко предложил Сбербанку финансировать экономику Белоруссии
News.ru вчера в 16:34
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
Гаджеты
Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G оказался на уровне Ryzen 7 3800X
Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G семейства Renoir ещё не вышел, но уже показал свой потенциал в бенчмарках.
Игромания.ру 15:25
Наука
Учеными Сколтеха раскрыта 60-летняя тайна сверхтвердого материала
Как стало известно, российские ученые узнали кристаллическую структуру борида вольфрама, тайну которого не могли раскрыть около 60 лет.
RuNews24.ru 12:58
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия вчера в 04:30
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru 09:13
Общество
Британка пришла в ужас, обнаружив на своей кухне «картошку-мутанта»
В Великобритании женщина пришла в ужас, когда вернувшись домой, обнаружила на своей кухне "картошку-мутанта", передает The Sun.
Газета.Ru 15:47
Наука
Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки
14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com вчера в 00:54
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru вчера в 03:56
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M41 получит мощный аккумулятор
Новый смартфон Samsung Galaxy M41 получит мощный аккумулятор ёмкостью 6 800 миллиампер-часов, согласно данным китайского регулятора 3C.
UfacityNews.ru 16:41
Политика
Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
РИА Новости 20:24
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Дочь певца Евгения Осина вышла замуж
Дочь российского певца Евгения Осина, 18-летняя Агния вышла замуж, сообщает Газета.ru.
РИАМО 05:56
Авто
«Автоваз» объявил о скидках на автомобили Lada в июле
Концерн "АвтоВАЗ" объявил о новых специальных предложениях и скидках, дающих возможность купить автомобили бренда Lada в текущем месяце по максимально выгодной цене.
Новые автомобили вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Происшествия
Удаленной деревне в Красноярском крае угрожает природный пожар
Спасатели защищают деревню Айдара Енисейского района Красноярского края от природного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РИА Новости 13:05
Здоровье
Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ
Бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман предупредил об опасности новой волны коронавируса .
Lenta.ru 21:27
Экономика
Экономист предсказал банкротство миллионов россиян этой осенью
Селянин считает, что два эти факта взаимосвязаны и приведут к волне банкротств россиян уже этой осенью.
URA.Ru 08:53