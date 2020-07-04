Финансы

РБКРБККурс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
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Курс рубля на 4 июля 2020: за доллар 71,39, а за евро 80,26

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Коммерсантъ00:00

Курс рубля упал до минимума с конца мая

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Курс рубля упал до минимума с конца мая

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Геополитика толкнула рубль к минимумам за 1,5 месяца

ПРАЙМвчера в 10:34
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Здоровье

Прокуратура проверит больницу под Новосибирском и писавшее о ней СМИ

Прокуратура отреагировала на публикацию и объявила, что приступает к проверке больницы, а заодно, по просьбе самой больницы, проверит СМИ, которое теперь обвиняют в публикации недостоверной информации.
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Общество

Китайский врач назвал самые опасные позы для сна

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Армия и оружие

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся испытаний доведена до 10 километров.
Вести.Ru 21:55
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Кино

Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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ЦСКА выиграл у «Ахмата» 4:0 в матче РПЛ

Коммерсантъ 15:21
Футбол

«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью по голам и удалениям

В 26-м туре РПЛ «Крылья Советов» играли против «Ростова».
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Жена Овечкина впечатлила Бузову своей физической формой. ФОТО

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Общество

Лукашенко предложил Сбербанку финансировать экономику Белоруссии

News.ru вчера в 16:34
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
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Гаджеты

Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G оказался на уровне Ryzen 7 3800X

Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G семейства Renoir ещё не вышел, но уже показал свой потенциал в бенчмарках.
Игромания.ру 15:25
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Наука

Учеными Сколтеха раскрыта 60-летняя тайна сверхтвердого материала

Как стало известно, российские ученые узнали кристаллическую структуру борида вольфрама, тайну которого не могли раскрыть около 60 лет.
RuNews24.ru 12:58
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия вчера в 04:30
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Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
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Общество

Британка пришла в ужас, обнаружив на своей кухне «картошку-мутанта»

В Великобритании женщина пришла в ужас, когда вернувшись домой, обнаружила на своей кухне "картошку-мутанта", передает The Sun.
Газета.Ru 15:47
Наука

Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки

14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com вчера в 00:54
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
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Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

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Смартфон Samsung Galaxy M41 получит мощный аккумулятор

Новый смартфон Samsung Galaxy M41 получит мощный аккумулятор ёмкостью 6 800 миллиампер-часов, согласно данным китайского регулятора 3C.
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Политика

Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США

РИА Новости 20:24
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Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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Дочь певца Евгения Осина вышла замуж

Дочь российского певца Евгения Осина, 18-летняя Агния вышла замуж, сообщает Газета.ru.
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«Автоваз» объявил о скидках на автомобили Lada в июле

Концерн "АвтоВАЗ" объявил о новых специальных предложениях и скидках, дающих возможность купить автомобили бренда Lada в текущем месяце по максимально выгодной цене.
Новые автомобили вчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Происшествия

Удаленной деревне в Красноярском крае угрожает природный пожар

Спасатели защищают деревню Айдара Енисейского района Красноярского края от природного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РИА Новости 13:05
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Здоровье

Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ

Бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман предупредил об опасности новой волны коронавируса .
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В Саратовской области в сельском пруду погибла 12-летняя девочка

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«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

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Экономика

Экономист предсказал банкротство миллионов россиян этой осенью

Селянин считает, что два эти факта взаимосвязаны и приведут к волне банкротств россиян уже этой осенью.
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