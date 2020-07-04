Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,6K

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Космос Спутник с солнечным парусом оказался эффективнее, чем предполагалось В июне прошлого года ракета Falcon Heavy компании SpaceX доставила на орбиту экспериментальный спутник LightSail 2 – небольшую коробочку со свернутым парусом из метаматериала площадью около 74 кв. м. После того как он успешно раскрылся, энергия фотонов придала аппарату ускорение, достаточное для того, чтобы сменить орбиту. 1

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.

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Хоккей НХЛ составила символическую команду из американских игроков На сайте НХЛ в честь Дня независимости США, который празднуется сегодня, 4 июля, была опубликована символическая сборная из американских игроков.