Финансы
РБККурс рубля упал до минимума с конца мая
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Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com 11:22
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия вчера в 20:43
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском 13:21
Армия и оружие
Сирийская армия «развернула» американский военный конвой
ИА Красная Весна 14:30
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
RT на русском 22:16
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в эфире передачи "СоловьевLIVE" результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера.
РИА Новости 18:31
Здоровье
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 02 июля в 04:58
Космос
Спутник с солнечным парусом оказался эффективнее, чем предполагалось
В июне прошлого года ракета Falcon Heavy компании SpaceX доставила на орбиту экспериментальный спутник LightSail 2 – небольшую коробочку со свернутым парусом из метаматериала площадью около 74 кв. м. После того как он успешно раскрылся, энергия фотонов придала аппарату ускорение, достаточное для того, чтобы сменить орбиту.
Хайтек+ вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 10:19
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru 18:30
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 21:19
Политика
Кравчук: Украина надеется на помощь РФ в восстановлении Донбасса
Украинский аппарат надеется, что Российская Федерация не откажет в помощи восстановления разрушенного Донбасса.
Народные новости вчера в 03:34
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
Газета.Ru 20:56
Общество
Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
Игры
Facebook создала аппаратно независимую альтернативу NVIDIA DLSS
Новая статья, опубликованная исследователями Facebook перед SIGGRAPH 2020, рассказывает о технологии полноэкранного сглаживания Neural Supersampling, основанной на машинном обучении — она не слишком отличается от технологии NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), но при этом не требует какого-либо запатентованного аппаратного или программного обеспечения.
3DNews 03:28
Авто
Новый кроссовер Honda Breeze установил рекорд продаж
За первое полугодие текущего года в Поднебесной было продано 55 тысяч единиц Honda Breeze.
Car.ru 03:27
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
Космос
Российские ученые отказались от разработки медицинского модуля для МКС
Деловое.ТВ вчера в 08:46
Хоккей
НХЛ составила символическую команду из американских игроков
На сайте НХЛ в честь Дня независимости США, который празднуется сегодня, 4 июля, была опубликована символическая сборная из американских игроков.
Чемпионат 14:36
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России
Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:27
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
Футбол
Чалов забил мяч за ЦСКА впервые за семь месяцев
Газета.Ru 23:27
Армия и оружие
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся испытаний доведена до 10 километров.
Вести.Ru 21:55
Армия и оружие
Индия может отказаться от Су-57 из РФ в пользу F-35 из США
Дни24 вчера в 05:35
Армия и оружие
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
Коммерсантъ 16:39