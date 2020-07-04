Финансы
РБККурс рубля упал до минимума с конца мая
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Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
ТАСС вчера в 10:02
Политика
Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации
Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика
Обновленная Конституция была опубликована под названием «Конституция президента»
На портале правовой информации был опубликован текст обновленной Конституции РФ под названием «Конституция президента Российской Федерации», первым на это внимание обратил участник движения «Голос» Григорий Мельконьянц.
Полит.ру 05:31
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
Авто
Новый BMW 4 серии Coupe получил спецверсию в РФ
Новая версия BMW 4 Series Coupe получила спецверсию, которая будет использоваться для поставок в РФ.
Дни24 00:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признавать вину в ДТП
Телеканал RTVI вчера в 09:00
Политика
Разведка США не нашла доказательств сговора России с талибами
Национальный совет по разведке США (НСР) сообщил, что ЦРУ и высокопоставленные чиновники по борьбе с терроризмом не исключают участия России в выплатах наград за убийство американских и коалиционных военных в Афганистане, но признают отсутствие доказательств.
Газета.Ru 04:20
Хоккей
Доус может продолжить карьеру в «Ак Барсе»
Источик утверждает, что казанский клуб в ближайшее время может осуществить трансфер с участием казахстанского хоккеиста канадского происхождения По контракту с "Автомобилистом" 35-летний Доус получал 150 млн рублей в год, но сейчас игрок готов пойти на существенное понижение в зарплате.
Sport24.ru 02:48
Политика
РПЦ считает недопустимым превращение собора Святой Софии в мечеть
Решение турецких властей превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть нарушает свободу вероисповедания и недопустимо, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Коммерсантъ 08:31
Происшествия
СК обжаловал решение об отмене постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК, полковника Руслана Миниахметова.
РБК 08:55
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Наука
Краткосрочный иммунитет от коронавируса развился у зараженных обезьян
Азиатский ученые провели эксперимент, в ходе которого заразили лабораторных макак-резусов коронавирусом нового типа, чтобы проверить наличие иммунитета от повторного заболевания.
Сайт интересных новостей вчера в 19:47
Футбол
«Брайтон» обыграл на выезде «Норвич» и отдалился от зоны вылета
Набор трёх очков позволил команде Грэма Поттера увеличить отрыв от зоны вылета до девяти зачётных баллов.
Евро-футбол.ру 09:25
Авто
Объем реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы
За апрель—июнь Tesla поставила своим клиентам 90,65 тыс. электромобилей – это значительно больше, чем прогнозировали аналитики.
Автоновости дня вчера в 04:13
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.
РИА Новости 04:59
Политика
В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Происшествия
В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне
Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Известия 09:10
Общество
Названы самые опасные позы для сна
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ вчера в 05:29
Авто
Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу
Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru 06:39
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv вчера в 01:00
Здоровье
225 заболевших коронавирусом выявили в Нижегородской области
За последние сутки в Нижегородской области подтверждено еще 225 случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), общее число заболевших достигло 18 397.
Бизнес News. Время зарабатывать 04:16
Транспорт
«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах
В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
РИА Новости 07:09
Автоспорт
Квят стал 14-м в третьей свободной практике Гран-при Австрии
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 14-м по итогам третьей свободной практики Гран-при Австрии.
ProstoProSport 07:22
Космос
Установлен точный центр тяжести Солнечной системы
Используя новое, специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов сократила количество вариантов местоположения барицентра нашей Солнечной системы до 100 метров.
Популярная механика 01 июля в 05:16
Шоу-бизнес
Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»
Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
Территория новостей 02 июля в 09:57
Шоу-бизнес
Муж Кристины Орбакайте носит женскую кофту
Едва в Москве ослабили карантин по случаю пандемии коронавируса, Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью уехали на отдых.
Paparazzi.ru 05:28