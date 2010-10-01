Экономика
URA.RuКурс рубля упал до минимума с мая
Курс рубля упал до минимального уровня с мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар на закрытии торгов вырос до 71,37 руб, евро — до 80,29 руб.
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Политика
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, выход книги отражает желания малазийской стороны смой разобраться в крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Новые Ведомости вчера в 05:43
Футбол
Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Российская газета вчера в 15:06
Футбол
Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Борнмут», «Челси» против «Уотфорда»
В 33-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» играет дома с «Борнмутом», «Арсенал» встречается на выезде с «Вулверхэмптоном», «Челси» принимает «Уотфорд».
Sports.ru 02:55
Происшествия
Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
REGNUM вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Известия вчера в 20:46
Здоровье
Медицинские учреждения Львова заполнены на 95%
Львов, Украина, 4 июля 2020, 09:59 — REGNUM Заполненность медицинских учреждениях города Львова составляет 95%, сообщается 3 июля в пресс-службе Львовского городского совета со ссылкой на начальника управления здравоохранения Львовского городского совета Владимира Зуба.
REGNUM 02:59
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал архивное фото юной Агузаровой
Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин поделился архивным кадром, на котором запечатлена совсем молодая Жанна Агузарова.
Московский Комсомолец 02:24
Авто
Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей
Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
Общество
Во Владимирской области выявлены 49 новых носителей коронавируса
Владимир, 3 июля 2020, 13:09 — REGNUM Во Владимирской области 3 июля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:09
Здоровье
Минздрав утвердил порядок наблюдения за онкологическими больными
Министерство здравоохранения России утвердило порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами с онкологическими заболеваниями.
Вечерняя Москва вчера в 20:10
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
Общество
В Москве от коронавируса вылечились более 156 тысяч человек
RT на русском 02:42
Политика
Козак признал отсутствие прорыва на переговорах по Донбассу
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал отсутствие прогресса на встрече в Берлине представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 02:59
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Происшествия
В Японии из-за ливней могут эвакуировать более 322 тысяч человек
Объявлена эвакуация для 227,8 тысячи человек в префектурах Кагосима и Кумамото.
РИА Новости 02:35
Общество
В России провели более 20,7 миллиона тестов на коронавирус
Более 20,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 280 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:08
Политика
У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.
Российская газета 00:50
Здоровье
Минздрав не ждет масштабной второй волны коронавируса в России
В России не ожидается второй волны коронавируса такого же масштаба, как и первая.
URA.Ru вчера в 02:42
Общество
Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского
Власти КНР приняли решение прекратить импорт газа из Канада и начать закупать углеводороды из России, потому что считают Москву более надежным партнером в вопросе поставок, пишет китайская газета Sina.
Газета.Ru 03:16
Общество
Госдума предложила сделать 1 июля нерабочим праздничным днем
День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова заявила накануне, что первое июля, день общероссийского голосования по поправкам к конституции, в перспективе необходимо сделать выходным днем.
Моя Москва.онлайн 02:53
Футбол
Матч за Суперкубок России-2020 может быть сыгран зимой
Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал, что матч за Суперкубок России-2020 не состоится летом, как это было ранее.
Soccer.ru 02:06
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Футбол
«Милан» хочет обменять Лаксальта на Миранчука
«Милан» оценивает Лаксальта в 15 миллионов евро, что соответствует стоимости 24-летнего Миранчука.
ODDS.ru 03:10
Единоборства
«Смерть отца Хабиба станет для многих уроком». Роднина — об уходе Абдулманапа Нурмагомедова
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась об Абдулманапе Нурмагомедове, отце и тренере чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Спорт-Экспресс вчера в 12:00
Общество
Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей
Если документ будет согласован, то родители и опекуны детей, занимающихся в спортивных организациях, могут получить дополнительные пособие.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
В 2019 году Банк Англии принял решение не выдавать президенту Венесуэлы Мадуро золото на сумму свыше 1 млрд долларов.
Evo-rus.com вчера в 02:34
Армия и оружие
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по Йемену
Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла массированные удары по ряду провинций Йемена.
Известия 01 июля в 19:20