Экономика

URA.RuURA.RuКурс рубля упал до минимума с мая

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Курс рубля упал до минимального уровня с мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар на закрытии торгов вырос до 71,37 руб, евро — до 80,29 руб.
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Новости кризиса 4 июля. Россияне остались без сбережений, но цены на продукты падают

URA.Ru00:00

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Коммерсантъвчера в 15:34
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM вчера в 09:31
5,6K
Здоровье

В Якутске зафиксирован резкий скачок заболеваемости коронавирусом

Практически в полтора раза за несколько дней выросла заболеваемость.
SakhaPress.ru вчера в 22:18
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Политика

Разведка США заявила об отсутствии доказательств сговора России и талибов

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии прямых доказательств сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане.
Lenta.ru вчера в 23:25
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости вчера в 07:34
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Происшествия

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском вчера в 12:51
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают пятую годовщину свадьбы

Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. 3 июля супруги отмечают пятилетие своего брака – деревянную свадьбу.
Дни24 вчера в 03:45
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Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий показатель с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 02 июля в 07:44
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Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Происшествия

В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок

Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
РИА Новости вчера в 22:33
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Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия вчера в 20:46
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Общество

Более 10 человек пропали без вести на юге Японии после схода оползней

В префектуре Кумамото на юго-западе Японии после схода оползней и наводнения пропали без вести 13 человек, сообщает NHK.
RT на русском 00:16
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Происшествия

В Кузбассе умер одиннадцатый пациент от осложнений, вызванных COVID-19

Одиннадцатый пациент умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 71 новый случай заражения, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:17
Происшествия

Адвокат семьи убитой аспирантки: Историк Соколов избивал девушку

Историк Олег Соколов избивал аспирантку Анастасию Ещенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи убитой девушки Александру Бакшееву.
Российская газета вчера в 07:17
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Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС вчера в 10:02
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Общество

Технолог назвал опасные ошибки в приготовлении яиц

Московский Комсомолец вчера в 23:54
Футбол

«Динамо» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон, Марлос, Коноплянка и Пятов испортят сезон киевлянам

Анализ и прогноз матча УПЛ «Динамо Киев» — «Шахтёр» Донецк (04.07.2020) Чемпионат Украины возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Чемпионат вчера в 01:30
Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть вчера в 01:56
2,9K
Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.
РИА Новости вчера в 11:24
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Общество

Повторный пик коронавируса начался в некоторых странах, сообщили в ВОЗ

В некоторых государствах наблюдается новый пик заболевания коронавирусной инфекцией.
Мойка78 вчера в 20:38
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Игры

Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры

Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
REGNUM вчера в 15:56
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Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета вчера в 15:19
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Авто

Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей

Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Происшествия

В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату

Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
РИА Новости вчера в 11:28
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Общество

ФАС завела дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе.
РБК вчера в 07:27
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК вчера в 01:30
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