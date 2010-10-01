Экономика

URA.RuURA.RuКурс рубля упал до минимума с мая

2 фото
Курс рубля упал до минимального уровня с мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар на закрытии торгов вырос до 71,37 руб, евро — до 80,29 руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс рубля упал до минимума с мая

URA.Ruвчера в 22:15

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Коммерсантъвчера в 15:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Гаджеты

Apple спрашивает пользователей iPhone о штатном зарядном устройстве

Недавно Apple начала рассылать пользователям iPhone опрос о том, как они используют зарядное устройство, входящее в комплект поставки смартфонов.
Игромания.ру вчера в 16:23
3
Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Правитель Российской Федерации Владимир Путин обратился к народу с благодарностью за их поддержку в ходе голосований по поправкам в Конституции страны.
CT news 02 июля в 15:42
7,4K
Здоровье

В Дели сократили количество тестов на коронавирус

Количество тестирований на коронавирус сократилось, несмотря на увеличение числа зараженных в Индии, 1 июля сообщает Hindustan Times.
ИА Красная Весна 01 июля в 11:59
Авто

Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире

Новый внедорожник Dodge Durango был заявлен производителем, как самый мощный представитель своего класса на планете.
RuNews24.ru 03:47
43
Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
41
Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца

Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru вчера в 15:37
6
Политика

Памфилова оценила результаты голосования по Конституции в Ненецком АО

Москва, 3 июля 2020, 05:06 — REGNUM Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
REGNUM 02 июля в 22:06
456
Экономика

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
426
Общество

В России выявлено 6 632 новых случаев коронавируса

По информации Информационного центра по коронавирусу СЗФО, за последние сутки в России выявлено 6 632 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Новгородские ведомости 03:32
Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
88
Общество

Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей

Если документ будет согласован, то родители и опекуны детей, занимающихся в спортивных организациях, могут получить дополнительные пособие.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
9
Армия и оружие

У США нет права указывать России, какое оружие создавать, заявили в парламенте

Соединенные Штаты не имеют права указывать России, какое оружие она может создавать для обеспечения собственной безопасности.
Вести.Ru вчера в 09:11
7
Политика

Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа

Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor вчера в 08:39
67
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,5K
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
3,3K
Единоборства

Тарасова призвала Хабиба не принимать поспешных решений

Дни24 02:41
Происшествия

В Японии из-за ливней могут эвакуировать более 322 тысяч человек

Объявлена эвакуация для 227,8 тысячи человек в префектурах Кагосима и Кумамото.
РИА Новости 02:35
12
Общество

Число жертв коронавируса в РФ превысило 10 тысяч

Пятые сутки подряд прирост общего числа подтвержденных случаев коронавируса в стране держится на отметке в 1%. Коэффициент распространения инфекции (показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до изоляции) в России в субботу составил 0,99.
НТВ 03:30
Происшествия

На Алтае вывили 810 носителей коронавируса

REGNUM вчера в 01:06
62
Культура

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

CT news вчера в 05:55
8
Финансы

Курс рубля обновил минимум с мая

В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая.
Коммерсантъ вчера в 20:55
96
Религия

Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
2K
Происшествия

Правозащитники попросили главу Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за гибели чеченки Мадины Умаевой

Эхо Москвы вчера в 12:01
2
Авто

Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей

Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
18
Космос

Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru 02 июля в 09:06
3
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
117
Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
717
Общество

Во Владимирской области выявлены 49 новых носителей коронавируса

Владимир, 3 июля 2020, 13:09 — REGNUM Во Владимирской области 3 июля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:09
845
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
79
Общество

ВОЗ объявила о повторном пике заболеваемости коронавирусом

В некоторых странах мира начался повторный пик заболеваемости коронавирусом.
Невские Новости вчера в 23:41
39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное