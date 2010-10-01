Экономика
URA.RuКурс рубля упал до минимума с мая
Курс рубля упал до минимального уровня с мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар на закрытии торгов вырос до 71,37 руб, евро — до 80,29 руб.
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Гаджеты
Apple спрашивает пользователей iPhone о штатном зарядном устройстве
Недавно Apple начала рассылать пользователям iPhone опрос о том, как они используют зарядное устройство, входящее в комплект поставки смартфонов.
Игромания.ру вчера в 16:23
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Правитель Российской Федерации Владимир Путин обратился к народу с благодарностью за их поддержку в ходе голосований по поправкам в Конституции страны.
CT news 02 июля в 15:42
Здоровье
В Дели сократили количество тестов на коронавирус
Количество тестирований на коронавирус сократилось, несмотря на увеличение числа зараженных в Индии, 1 июля сообщает Hindustan Times.
ИА Красная Весна 01 июля в 11:59
Авто
Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Новый внедорожник Dodge Durango был заявлен производителем, как самый мощный представитель своего класса на планете.
RuNews24.ru 03:47
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца
Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru вчера в 15:37
Политика
Памфилова оценила результаты голосования по Конституции в Ненецком АО
Москва, 3 июля 2020, 05:06 — REGNUM Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
REGNUM 02 июля в 22:06
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Общество
В России выявлено 6 632 новых случаев коронавируса
По информации Информационного центра по коронавирусу СЗФО, за последние сутки в России выявлено 6 632 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Новгородские ведомости 03:32
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Общество
Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей
Если документ будет согласован, то родители и опекуны детей, занимающихся в спортивных организациях, могут получить дополнительные пособие.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
Армия и оружие
У США нет права указывать России, какое оружие создавать, заявили в парламенте
Соединенные Штаты не имеют права указывать России, какое оружие она может создавать для обеспечения собственной безопасности.
Вести.Ru вчера в 09:11
Политика
Путин назвал принятие поправок в Конституцию волей народа
Поправки в Конституцию страны вступают по воле народа, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor вчера в 08:39
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия
В Японии из-за ливней могут эвакуировать более 322 тысяч человек
Объявлена эвакуация для 227,8 тысячи человек в префектурах Кагосима и Кумамото.
РИА Новости 02:35
Общество
Число жертв коронавируса в РФ превысило 10 тысяч
Пятые сутки подряд прирост общего числа подтвержденных случаев коронавируса в стране держится на отметке в 1%. Коэффициент распространения инфекции (показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до изоляции) в России в субботу составил 0,99.
НТВ 03:30
Происшествия
На Алтае вывили 810 носителей коронавируса
REGNUM вчера в 01:06
Культура
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
CT news вчера в 05:55
Финансы
Курс рубля обновил минимум с мая
В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
Происшествия
Правозащитники попросили главу Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за гибели чеченки Мадины Умаевой
Эхо Москвы вчера в 12:01
Авто
Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей
Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru 02 июля в 09:06
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Общество
Во Владимирской области выявлены 49 новых носителей коронавируса
Владимир, 3 июля 2020, 13:09 — REGNUM Во Владимирской области 3 июля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:09
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Общество
ВОЗ объявила о повторном пике заболеваемости коронавирусом
В некоторых странах мира начался повторный пик заболеваемости коронавирусом.
Невские Новости вчера в 23:41