Экономика
URA.RuКурс рубля упал до минимума с мая
Курс рубля упал до минимального уровня с мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар на закрытии торгов вырос до 71,37 руб, евро — до 80,29 руб.
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Происшествия
Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
REGNUM вчера в 11:44
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции России
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, основным днем было 1 июля.
ТАСС вчера в 17:49
Общество
Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
Авто
В сети названы привычки водителей, которые негативно влияют на авто
Самой опасной ошибкой специалисты назвали оставление машины с МКПП на передаче.
ГЛАС.RU 00:23
Происшествия
Генпрокуратура отменила возбуждение дела о взятке против следователя
Генеральная прокуратура России отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против следователя, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:13
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Общество
Госдума предложила сделать 1 июля нерабочим праздничным днем
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова выдвинула идею сделать официальной праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции – 1 июля.
Ревизор.ру вчера в 07:31
Культура
«Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие 3 июля
Севастопольский историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие летнего сезона для своих посетителей 3 июля.
RT на русском вчера в 05:43
Единоборства
Тони Фергюсон соболезнует в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова
Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон выразил соболезнования в связи со смертью известного тренера по ММА Абдулманапа Нурмагомедова.
Спорт-Экспресс вчера в 23:19
Общество
Основная волна ЕГЭ начинается в России
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на экзамены зарегистрировано около 714 тыс. человек.
Интерфакс вчера в 03:06
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor 02 июля в 10:55
Общество
В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги
Ранее в СМИ появились многочисленные публикации о том, что эти выплаты размером в 10 тыс. руб. в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
РБК вчера в 17:05
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Политика
Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17
Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 10:49
Политика
Трамп осудил проявление «нового крайне левого фашизма»
Сторонники "нового крайне левого фашизма" в США хотят уничтожить историю страны и "низвергнуть американскую революцию".
ТАСС 00:30
Политика
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, выход книги отражает желания малазийской стороны смой разобраться в крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Новые Ведомости вчера в 05:43
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Российская газета вчера в 17:41
Экономика
Расходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей
Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей.
Газета.Ru 02 июля в 17:13
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru 02 июля в 16:39
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 667,8 тыс. (6718 за сутки).
РБК 01:58
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:03
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Финансы
Курс рубля упал до минимума с конца мая
Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
РБК вчера в 17:14