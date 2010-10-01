Курс рубля упал до минимального уровня с мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар на закрытии торгов вырос до 71,37 руб, евро — до 80,29 руб.

Курс рубля упал до минимума с мая

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