Экономика

URA.RuURA.RuКурс рубля упал до минимума с мая

Курс рубля упал до минимального уровня с мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар на закрытии торгов вырос до 71,37 руб, евро — до 80,29 руб.
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Новости кризиса 4 июля. Россияне остались без сбережений, но цены на продукты падают

URA.Ru00:00

Рубль достиг нименьшего с мая значения

Общественная служба новостейвчера в 22:42

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Коммерсантъвчера в 15:34
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Происшествия

Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП

REGNUM вчера в 11:44
5,2K
Политика

Опубликован обновленный текст Конституции России

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, основным днем было 1 июля.
ТАСС вчера в 17:49
353
Общество

Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае

Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
2,7K
Религия

Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
2K
Авто

В сети названы привычки водителей, которые негативно влияют на авто

Самой опасной ошибкой специалисты назвали оставление машины с МКПП на передаче.
ГЛАС.RU 00:23
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Происшествия

Генпрокуратура отменила возбуждение дела о взятке против следователя

Генеральная прокуратура России отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против следователя, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:13
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Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
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Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
2,6K
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Общество

Госдума предложила сделать 1 июля нерабочим праздничным днем

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова выдвинула идею сделать официальной праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции – 1 июля.
Ревизор.ру вчера в 07:31
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Культура

«Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие 3 июля

Севастопольский историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие летнего сезона для своих посетителей 3 июля.
RT на русском вчера в 05:43
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Единоборства

Тони Фергюсон соболезнует в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон выразил соболезнования в связи со смертью известного тренера по ММА Абдулманапа Нурмагомедова.
Спорт-Экспресс вчера в 23:19
Общество

Основная волна ЕГЭ начинается в России

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на экзамены зарегистрировано около 714 тыс. человек.
Интерфакс вчера в 03:06
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого

Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor 02 июля в 10:55
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Общество

В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги

Ранее в СМИ появились многочисленные публикации о том, что эти выплаты размером в 10 тыс. руб. в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
РБК вчера в 17:05
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,4K
Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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Политика

Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17

Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 10:49
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Политика

Трамп осудил проявление «нового крайне левого фашизма»

Сторонники "нового крайне левого фашизма" в США хотят уничтожить историю страны и "низвергнуть американскую революцию".
ТАСС 00:30
Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, выход книги отражает желания малазийской стороны смой разобраться в крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Новые Ведомости вчера в 05:43
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Общество

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

Российская газета вчера в 17:41
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Экономика

Расходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей

Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей.
Газета.Ru 02 июля в 17:13
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru 02 июля в 16:39
9,2K
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 667,8 тыс. (6718 за сутки).
РБК 01:58
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
1,5K
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:03
371
Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Финансы

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
РБК вчера в 17:14
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