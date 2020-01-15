Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Пора бежать в обменники? Что будет с рублем на фоне перемен в правительстве

Телеканал 360°15:40

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известиявчера в 09:07

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБКвчера в 08:42

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАССвчера в 09:02

Рубль упал

Lenta.ruвчера в 09:01

Рубль падал на новостях об отставке правительства

Коммерсантъвчера в 09:04

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфаксвчера в 09:23
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Происшествия

Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках

Прослушка дома и в кабинете Максименко зафиксировала несколько разговоров, когда экс-полковник упоминал о получении Ламоновым или Крамаренко денег за освобождение Кочуйкова.
РБК 08:30
Политика

Путин назначил Мишустина председателем правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.
ТАСС 08:37
Технологии

В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения

Разработчики Bitdefender уже сообщили о находке администраторам магазина Google Play, и те пообещали удалить опасные для смартфона программы, так как они нарушают правила магазина приложений.
Astera вчера в 12:01
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс.
Ведомости 06:15
Шоу-бизнес

Татьяна Навка удивила знакомых и поклонников сложной стойкой на голове

Звезда удивила не только поклонников, но и знакомых сложной стойкой на голове во время занятий йогой.
Дни24 09:24
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС 21:33
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия 16:26
Биатлон

Экс-тренер сборной России по биатлону прошелся по Губерниеву

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин высказался в адрес известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru вчера в 18:48
Политика

Путин предложил поправки в Конституцию России

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию предложил поправки в Конституцию.
ИрСити вчера в 05:39
Происшествия

Новорождённую девочку подбросили к дверям больницы в Сибири

Запись с камер наблюдения показала, что малышку подбросил неизвестный мужчина, которого сейчас разыскивают полицейские.
Вести.Ru 08:12
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
РБК 13 января в 16:00
Общество

Житель Новороссийска продает «уникальную» кошку за 20 миллионов рублей

Житель Новороссийска опубликовал объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 миллионов рублей.
РИА Новости 09:39
Политика

«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
РИА Новости 20:04
Кино

Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
RuNews24.ru вчера в 04:02
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM 09:57
Происшествия

В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке

В сети обнародована видеозапись с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке. Ролик был опубликован Следственным комитетом.
Газета.Ru 04:48
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня 14 января в 23:00
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости 17:46
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин негативно относится к списанию долгов россиян по кредитам.
ГЛАС.RU 07:02
Армия и оружие

Для российских военных создадут противолодочный самолет с робокатерами

N+1 вчера в 07:29
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына

Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Вестник 09:00
Шоу-бизнес

Елена Воробей сломала руку на своем концерте в Ногинске

Елена Воробей рассказала подписчикам Instagram-аккаунта, как она на собственном концерте в Ногинске сломала руку.
OAnews вчера в 09:50
Политика

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Газета.Ru 12:43
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей 05:46
Футбол

Сетьен заблокировал уход Видаля из «Барселоны» как минимум до лета

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заблокировал трансфер полузащитника Артуро Видаля.
Sports.ru 11:39
Политика

Трамп ждет быстрого окончания слушаний по делу о его импичменте

Президент США Дональд Трамп считает, что Сенат США быстро закончит рассмотрение дела о его импичменте.
Коммерсантъ 21:26
Гаджеты

По данным JPR, процессоры AMD служат основой 41% игровых ПК

Вчера компания JPR опубликовала результаты опроса, которые позволяют понять, какими компьютерами пользуются геймеры и что планируют в них поменять.
iXBT.com 11:56
Политика

Трамп не исключил визита на форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп не исключил, что отправится на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдёт с 21 по 24 января.
RT на русском 18:35
Политика

Баира Жамбалова исключили из «Единой России» после ДТП

В "Единой России" посчитали, что действия Баира Жамбалова бросают тень на партию и органы власти Президиум генсовета "Единой России" 16 января исключил из партии и снял с должности секретаря бурятского отделения партии Баира Жамбалова после ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.
Байкал-Daily 20:01
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