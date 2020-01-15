Экономика
ВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства
В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Политика
Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России
Глава государства поблагодарил членов кабмина за работу 15 января после послания президента Федеральному собранию премьер министр России заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
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Amazon объявил актерский состав сериала «Властелин колец»
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели горняка на ГОКе в Оренбуржье
В Оренбургской области по факту гибели рабочего Гайского ГОКа возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
Политика
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Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Политика
Счетная палата США подтвердила блокировку помощи Украине
За выделение финансовой помощи Украине в 2019 году проголосовал Конгресс.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила россиянам о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать заболевания гриппом и ОРВИ.
Политика
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Космос
У ближайшей к нам звезды может быть вторая похожая на Землю планета
Изначально исследователи предполагали, что Проксима b – ближайшая к Земле каменистая планета, больше всего похожа яна Землю по всем своим характеристикам.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Политика
Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство
Главе Счетной палаты Алексею Кудрину не предлагали войти в состав нового правительства.
Футбол
Демба Ба: «Мане был достоин получить „Золотой мяч“»
Мане выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, провел невероятный сезон и разделил звание лучшего бомбардира АПЛ.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Политика
Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера
Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Политика
Украина назвала новое условие выполнения минских соглашений
Власти Украины назвали новое условие выполнения минских соглашений.
Здоровье
Высокое давление: продукты, которые могут помочь его снизить
Эксперты утверждают, что богатые калием продукты очень эффективны для контроля и снижения артериального давления.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Общество
Россиянам дали рекомендации по употреблению молока, масла и чая
Врач отметила, что для творога оптимальная жирность — пять процентов, для кефира и молока — до 3,2. Макиша рекомендовала россиянам в первую очередь отказаться от сахара и переизбытка «быстрых» углеводов.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Баскетбол
Назван расширенный состав сборной РФ на матчи отбора к Евробаскету
Форвард ЦСКА Никита Курбанов не вошел в расширенный состав сборной России на первые матчи отбора к чемпионату Европы по баскетболу 2021 года, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.