Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС15 января в 09:06

Акции «Русала» после отставки кабмина РФ упали на 0,24% на открытии биржи Гонконга

ПРАЙМ15 января в 21:25

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия15 января в 09:07

Как рубль отреагировал на отставку правительства?

Аргументы и Факты04:32

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 09:00

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23
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Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
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В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
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Больше половины москвичек впервые рожают после 30 лет

РИА Новости 09:42
Общество

В России впервые нанесли маркировку на побывавшее в угоне авто

Госавтоинспекция сообщила, что в подмосковной Балашихе уполномоченное предприятие впервые после вступления в силу новых требований нанесло дополнительную маркировку на побывавший в угоне автомобиль.
Московский Комсомолец 09:33
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Газета.Ru 04:37
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Украинский премьер объяснил в Раде решение об отставке

Гончарук подчеркнул, что умышленно передал заявление об отставке лично Зеленскому, а не Верховной раде, которая принимает подобные решения.
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Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости 09:14
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 07:26
Происшествия

На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы

На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
РБК 09:20
Политика

Медведев и Мишустин провели часовую беседу один на один

Медведев объявил об уходе правительства в отставку 15 января вскоре после послания Путина к Федеральному собранию.
РБК 06:26
Космос

Замене робота «Федора» поручат опасные задания на МКС

Телеканал 360° 08:34
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
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Имущество ФК «Кубань» выставили на торги

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Блокнот Краснодар 05:40
Общество

Роскачество нашло в черном перце кишечную палочку и плесень

РИА Новости вчера в 01:05
Политика

Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Российская газета 15 января в 15:08
Происшествия

Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке

РИА Новости 08:55
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 15 января в 06:16
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25 автомобилей столкнулись в Адыгее

Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
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Футбол

«Ливерпуль» одолеет «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре АПЛ 19 января

Поединок 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится 19-го января на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
ODDS.ru 04:21
Футбол

Украинский клуб выгнал футболиста после его визита в РФ

REGNUM 09:14
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
РИА Новости 08:19
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Real Graphene начала выпускать графеновые аккумуляторы

Компания Real Graphene объявила о начале производства графеновых батарей, озвучив при этом емкость и стоимость.
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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

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В России создали премиальный смартфон для экстремальных условий

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Объявлена рублевая цена новых Porsche 718 Cayman GTS и 718 Boxster GTS

Российский офис Porsche объявил стоимость новых среднемоторных спорткаров 718 Cayman GTS 4.0 и 718 Boxster GTS 4.0.
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Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
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Игроки клуба ПФЛ «Машук КМВ» делали ставки на игры своей команды

Стал известен клуб ПФЛ, чьи игроки сегодня были уличены в ставках на матчи своей команды.
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Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»

Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.
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Известия 06:44
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