Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Ключевые события фондового и валютного рынков при правительстве Медведева

РБК13:50

Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

Финмаркет11:35

Рубль обвалился на фоне отставки Медведева и правительства

Национальная служба новостей08:55

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС09:06

Рубль упал

Lenta.ru09:01

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия09:07

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс09:23
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Политика

Путин выбрал нового премьер-министра

Lenta.ru 11:12
Общество

В Минпросвещения назвали число получающих горячее питание школьников

15 января президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов.
РБК 12:31
Политика

Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство

Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
Экспресс газета 07:21
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 12:12
Политика

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Несмотря на подписание первой части торгового соглашения, разногласия между странами сохраняются, заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Коммерсантъ 13:06
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Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
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В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми

Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Российская газета 04:02
Политика

Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
РБК 14:00
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Политика

Путин: «За президентом остается право отстранять премьер-министра»

Путин: "За президентом остается право отстранять премьер-министра".
Piter.tv 05:30
Здоровье

Ученые-онкологи рассказали важные признаки развивающегося рака

Ученые назвали признаки, которые могут стать сигналом о развитии рака.
ToDay News Ufa 12 января в 04:08
Политика

В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

Депутаты выступали в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», трансляция которой велась на сайте Европарламента.
РБК 11:49
Общество

Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400–500 млрд рублей в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры, предложенные российским лидером в рамках Послания Федеральному Собранию, потребуют от 400 до 500 млрд. рублей.
Мой Брянск 08:48
Экономика

ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

С 1 октября 2019 года российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. рублей.
ТАСС 09:12
Политика

Путин примет участие в конференции по Ливии в Берлине — МИД Турции

Участие в международной конференции по ливийской ситуации, которая запланирована в Берлине, примет российский президент Владимир Путин, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 15 января, сообщает агентство Anadolu.
Красная весна 12:14
Кино

Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Инфорос 04:58
Гаджеты

Xiaomi изобрела смартфон с семью выдвижными камерами

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Новым премьер-министром России станет фанат ЦСКА. Его выбрал Путин

На должность премьер-министра России была предложена кандидатура член наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА Михаила Мишустина.
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Футбол

«Милан» обыграл СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Матч 1/8 финала Кубка Италии Милан СПАЛ завершился со счетом 3:0.
Советский спорт 14:04
Единоборства

Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Газета.Ru 08:23
Происшествия

Вынесен первый приговор по делу о пытках в ярославской колонии

Газета.Ru 05:37
Политика

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
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Футбол

Кокорин забил гол за «Зенит» в товарищеском матче

РБК 13:57
Происшествия

В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк

Вооруженная группа из четверых человек совершила попытку ограбления финансового учреждения на улице Савушкина в Санкт-Петербурге в среду вечером, полиция ищет злоумышленников, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 13:40
Игры

BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect

На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
3DNews 12:07
Политика

Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского

На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 13:39
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Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Ранее Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Госсовета.
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Пугачева опубликовала фото крупным планом

Алла Пугачева редко публикует фотографии крупным планом и анфас. Артистка предпочитает фотографироваться в полный рост и полупрофилем.
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iXBT.com 13 января в 10:21
Общество

В Брянске учительницу школы обвинили в нетрадиционной ориентации

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Как работают Яндекс.Новости?
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