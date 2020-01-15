Экономика
ВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства
В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Политика
Конгресс США проголосует за передачу дела об импичменте Трампа в сенат
Американские конгрессмены 15 января проголосуют за передачу дела об импичменте президента Трампа на рассмотрение в Сенат.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
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Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
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Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
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СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
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Гендиректор ФК «Локомотив» назвал сроки начала реконструкции «РЖД-Арены»
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Политика
В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны
Депутаты выступали в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», трансляция которой велась на сайте Европарламента.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Политика
Кадыров назначил Хучиева врио главы Чечни
Политика
Медведев и правительство РФ подали в отставку
Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Культура
Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Билли Айлиш выбрали исполнительницей главной темы в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Общество
В «Столото» ответили на обвинения в нечестном розыгрыше 1 млрд рублей
9 января в компании «Столото» сообщили, что выигравшей 1 млрд рублей в новогоднем тираже «Русского лото» оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Экономика
Путин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Во Всеволожский городской суд Ленинградской области передано уголовное дело в отношении 19-летнего сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова.
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорт.
Футбол
Краневиттер может перейти из «Зенита» в мексиканский «Монтеррей»
Хавбек "Зенита" Матиас Краневиттер может перейти в мексиканский "Монтеррей", сообщил в своем Twitter журналист Диего Армандо Медина.
Политика
Американские СМИ считают, что инициативы Путина укрепят роль парламента
Американские СМИ в среду активно комментируют инициативы президента РФ Владимира Путина по изменению Конституции, отмечая, что они нацелены на укрепление роли парламента и могут привести к сокращению полномочий главы государства.
Происшествия
В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк
"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
Футбол
Месси назвал самого трудного опекуна в своей карьере
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал самого трудного опекуна, с которым он сталкивался на футбольном поле во время карьеры.
Здоровье
Самые опасные для здоровья приправы назвали врачи
Медики назвали самые вредные для здоровья приправы, которые можно найти на кухне почти у каждого россиянина.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Политика
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко
Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.