Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Читать в источнике
Комментировать196

Подробнее о событии

Российский рынок проводил правительство коротким падением рубля

Коммерсантъ15:18

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс09:23

Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

Финмаркет11:35

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия09:07

Рубль упал

Lenta.ru09:01

Рынок не продемонстрировал негатива на фоне отставки правительства

ТАСС13:25

Российские фондовые индексы снизились после отставки правительства

РБК09:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru 10:43
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Газета.Ru вчера в 07:57
Армия и оружие

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
Lenta.ru 14:34
Единоборства

Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Газета.Ru 08:23
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Происшествия

На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Вести.Ru 16:15
Кино

Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.
Sibnet Новости вчера в 00:00
Армия и оружие

Сирия новости 15 января 12.30: Израиль атаковал авиабазу Т-4, террористы ИГИЛ атаковали сирийские силы в Дейр-эз-Зоре

ФАН 04:30
Технологии

Samsung представила экологичную упаковку-конструктор

Актуальные Новости 08:11
Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.
Вести.Ru 14:28
Кино

Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»

Кинг подчеркнул – жюри легендарной кинопремии должны оценивать претендентов на статуэтку именно по качеству.
Политическая Экспертиза 08:20
Космос

В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты

Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
РЕН ТВ 13:32
Общество

Все школьники начальных классов будут обеспечены горячим питанием

Вести.Ru 04:45
Футбол

Гол бывшего футболиста ЦСКА Эркина не спас «Бешикташ» от поражения в Кубке Турции

«Эрзурумспор» дома обыграл «Бешикташ» -3:2. У гостей отличился защитник Джанер Эркин, ранее выступавший за ЦСКА.
Спорт-Экспресс 15:44
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня 06:38
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Политика

Киев призвал НАТО рассмотреть вступление в одну из программ альянса

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Киева на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО, сообщила в среду пресс-служба кабинета министров.
РИА Новости 16:43
Общество

После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы

Московский Комсомолец 04:11
Политика

Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Московский Комсомолец 05:31
Политика

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января

Госдума 16 января рассмотрит назначение главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
RT на русском 11:41
Наука

Попугаи жако оказались самыми альтруистичными птицами

Немецкие орнитологи установили, что вид африканских попугаев жако способен помогать своим сородичам, не ища для себя выгоды.
Народные новости 12 января в 20:20
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 13 января в 06:03
Происшествия

В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку

Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
REGNUM вчера в 18:14
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Футбол

«Ювентус» разгромил «Удинезе» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Sportbox.RU 16:43
Политика

Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
РИА Новости 13:51
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 12:12
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное