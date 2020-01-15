Курс российской денежной единицы упал к доллару и евро в пределах 30 копеек. Курс доллара в 16:30 МСК составил 61,725 рубля, что на 30 копеек ниже уровня до момента объявления об отставке. При этом евро торговался на отметке 68,725 рубля — минус 32,5 копейки.

Рубль резко снизился к доллару и евро из-за отставки правительства

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