Курс российской денежной единицы упал к доллару и евро в пределах 30 копеек. Курс доллара в 16:30 МСК составил 61,725 рубля, что на 30 копеек ниже уровня до момента объявления об отставке. При этом евро торговался на отметке 68,725 рубля — минус 32,5 копейки.

Рубль резко снизился к доллару и евро из-за отставки правительства

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Политика Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.

Политика Федеральное собрание послание получило и ознакомилось Федеральное собрание послание получило и ознакомилось Руководители Совета федерации, Госдумы и всех парламентских фракций поделились с журналистами своими впечатлениями от последних событий.

Политика В Киеве прокомментировали отставку правительства России Политик прокомментировал отставку правительства РФ во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Происшествия Неизвестные пытались ограбить банк в Санкт-Петербурге Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление.

Политика В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".

Шоу-бизнес Мать Пелагеи прокомментировала развод дочери и Телегина Мать известной певицы Пелагеи Светлана Ханова, которая является продюсером исполнительницы, прокомментировала развод своей дочери с хоккеистом столичного ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным.