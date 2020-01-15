Экономика

REGNUMREGNUMОтставка правительства ослабила рубль

Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
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Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

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Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

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Владимир Путин объяснил отставку правительства

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