Экономика
REGNUMОтставка правительства ослабила рубль
Уточняется, что падение курса рубля составило 20 копеек. Это произошло сразу после заявления российского премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.
Читать в источнике
Оценить263
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.
Политика
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Армия и оружие
Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Министерство обороны России опровергло информацию о том, что американские военные препятствовали российскому патрулированию в сирийской провинции Хасеке.
Общество
Владимир Путин объявил о расширении программы материнского капитала
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Политика
Кто такой Михаил Мишустин, новый глава правительства России
Президент страны Владимир Путин представил кандидата на пост главы правительства РФ.
Происшествия
Граната со слезоточивым газом разорвалась у посольства РФ в Ливане
Правоохранители в ответ применили силу для разгона протестующих, в том числе и начали использовать гранаты со слезоточивым газом, передает РИА Новости.
Энергетика
Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ
Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Футбол
УЕФА объявил символическую футбольную сборную 2019 года
Символическую сборную 2019 года объявил УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) 15 января на своем сайте.
Политика
Кадыров временно оставил пост главы Чечни
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Политика
Владимир Путин объяснил отставку правительства
Напомним, сразу по окончании оглашения послания президента Федеральному Собранию РФ глава кабинета министров Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, сообщили «Новые Известия».
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Наука
У шестисотлетних деревьев гинкго не нашли признаков дряхлости
Шестисотлетние деревья гинкго не сильно отличаются от молодых, заключили исследователи, измерив их физиологические функции и экспрессию генов в клетках.
Кино
Клим Шипенко раскрыл секрет кассового успеха фильма «Холоп»
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Шоу-бизнес
Заворотнюк отметила день рождения дочери Анны в клинике
Во вторник, 14 января, старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анне исполнилось 24 года.
Общество
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Баскетбол
«Зенит» дома переиграл «Басконию» в Евролиге
Футбол
РФС договорился с Черчесовым о продлении контракта до 2022 года
РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов договорились о продлении контракта до 2022 года.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями
Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (6:1). По информации источника, после матча с бирмингемцами игроки «горожан» без жен и подруг отправились в один из спа-центров неподалеку от Манчестера, чтобы отметить победу и развлечься.
Армия и оружие
В США показали изнутри самолет «Судного дня»
В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Политика
В Киеве прокомментировали отставку правительства России
Политик прокомментировал отставку правительства РФ во время встречи с прессой по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Наука
Попугаи жако оказались самыми альтруистичными птицами
Немецкие орнитологи установили, что вид африканских попугаев жако способен помогать своим сородичам, не ища для себя выгоды.
Авто
В России запатентовали новый Peugeot 508
Лифтбек Peugeot 508 нового поколения, который, согласно ОТТС, должен приехать в Россию с бензиновым и дизельным двигателями, теперь запатентован.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Общество
Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям
Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.