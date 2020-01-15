В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

Политика Российское правительство ушло в отставку Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Гаджеты ЕС может обязать Apple перейти на USB-C в iPhone Apple пока не прокомментировала инициативу членов Европарламента, однако в январе 2019 года она заявила ЕК, что единый метод зарядки замедлит инновации, а не способствует их развитию.

Происшествия Неизвестные пытались ограбить банк в Санкт-Петербурге Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление.

Политика Володин рассказал о встрече с Мишустиным перед его утверждением На внеочередном заседании Совета Думы в среду с участием кандидата в премьеры РФ Михаила Мишустина депутаты не затрагивали тему состава нового правительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Космос Магнитные бури возникают ближе к Земле, чем считалось ранее Новое исследование команды ученых во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, впервые показало, что такие штормы могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Зюганов поддержал отставку Правительства Коммунисты давно настаивали на смене курса и отставке Правительства, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в Госдуме.