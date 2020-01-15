Экономика
ВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства
В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Политика
Российское правительство ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
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Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление.
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Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
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Шоу-бизнес
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Общество
В Бейруте у посольства России идут столкновения протестующих и полиции
Столкновения демонстрантов и полиции идут у посольства России в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
Гаджеты
В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Общество
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Ученые-онкологи рассказали важные признаки развивающегося рака
Ученые назвали признаки, которые могут стать сигналом о развитии рака.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Космос
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Новое исследование команды ученых во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, впервые показало, что такие штормы могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
Происшествия
СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Подмосковье
Ранее в экстренных службах сообщили, что частный вертолёт Robinson совершил вынужденную посадку в городском округе Дмитровский на севере Подмосковья.
Шоу-бизнес
Футболист Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина
Журналисты узнали о готовящейся свадьбе футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова и юной внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Футбол
Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти
Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Общество
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Политика
Зюганов поддержал отставку Правительства
Коммунисты давно настаивали на смене курса и отставке Правительства, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в Госдуме.
Шоу-бизнес
«Я бы вдул»: актриса Катерина Шпица зло высмеяла хейтеров
Вероятно, Катерину Шпицу задели неприятные комментарии, и она опубликовала длинное и откровенное сообщение, посвятив его всем хейтерам.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
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Футбол
Черчесов согласовал новый контракт с РФС
Как сообщает «Чемпионат», специалист договорился с Российским футбольным союзом (РФС) о продлении трудового соглашения до 2022 года.
Политика