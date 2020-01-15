Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Российский рынок проводил правительство коротким падением рубля

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Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

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Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 15:29, Ашберн
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Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

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В Бейруте у посольства России идут столкновения протестующих и полиции

Столкновения демонстрантов и полиции идут у посольства России в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 15:23
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В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

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В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

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Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Ученые-онкологи рассказали важные признаки развивающегося рака

Ученые назвали признаки, которые могут стать сигналом о развитии рака.
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Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
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Магнитные бури возникают ближе к Земле, чем считалось ранее

Новое исследование команды ученых во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, впервые показало, что такие штормы могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
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СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Подмосковье

Ранее в экстренных службах сообщили, что частный вертолёт Robinson совершил вынужденную посадку в городском округе Дмитровский на севере Подмосковья.
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Футболист Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина

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Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
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Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти

Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
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Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
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