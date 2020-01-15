Экономика
ВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства
В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро
Финмаркет15 января в 11:35
Пора бежать в обменники? Что будет с рублем на фоне перемен в правительстве
Телеканал 360°вчера в 15:40
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