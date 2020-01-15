Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Читать в источнике
Комментировать265

Подробнее о событии

Пора бежать в обменники? Что будет с рублем на фоне перемен в правительстве

Телеканал 360°вчера в 15:40

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия15 января в 09:07

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС15 января в 09:02

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 08:42

Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

Финмаркет15 января в 11:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
Армия и оружие

Трое турецких военных погибли в Сирии

REGNUM 00:32
Авто

АвтоВАЗ начал продажи обновленного Lada 4x4

Компания "АвтоВАЗ" сообщила о начале продаж модернизированной LADА 4x4.
Новые автомобили 15 января в 03:17
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
ТАСС Спорт вчера в 06:09
Происшествия

Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса

Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Известия вчера в 22:27
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»

В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Интерфакс вчера в 07:53
Кино

Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»

Москва 24 15 января в 21:53
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
REGNUM 00:20
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Гаджеты

Постер показывает альтернативный дизайн Xiaomi Mi 10 и дату анонса

На изображении показан ещё один вариант дизайна Xiaomi Mi 10, пока никак не подтверждённый, но и не опровергнутый представителями Xiaomi.
iXBT.com вчера в 22:39
Общество

Владельцы киевского «Динамо» подали иск на Порошенко в Лондонский суд

Владельцы украинского футбольного клуба «Динамо» братья Игорь и Григорий Суркисы подали в Лондонский международный арбитражный суд иск против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
ФАН вчера в 20:21
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

РИА Новости вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Елена Воробей на концерте сломала руку

Елена Воробей, популярная эстрадная актриса, заслуженная артистка России, во время концерта в Ногинске поскользнулась на сцене, упала и сломала руку.
Pravda.Ru вчера в 01:26
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Происшествия

Четыре человека погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме

При пожаре в частном жилом доме в городе Вичуга Ивановской области погибли четыре человека.
REGNUM вчера в 22:48
Футбол

Большинство клубов РПЛ высказалось за расширение лиги

Клубы РПЛ поддержали идею о расширении лиги до 18 команд.
Известия Мордовии вчера в 21:32
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости вчера в 05:27
Политика

Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России

Современные польские политики ненавидят Россию и СССР а также принижают или отрицают освобождение Варшавы Красной армии из-за спекуляции недобросовестных русофобских историков на высосанной из пальца проблемы, заявил историк и юрист, глава Центра политического анализа Павел Данилин в интервью изданию Федерального собрания "Парламентская газета".
РИА Новости вчера в 23:17
Футбол

Намли уже прилетел в США. Он будет играть в аренде за «Колорадо»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли перешел в «Колорадо Рэпидз». 25-летний датчанин уже прилетел в США, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 12:01
Политика

Зюганов объяснил отказ КПРФ голосовать за Мишустина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему фракция коммунистов в Госдуме решила воздержаться от голосования за кандидатуру Михаила Мишустина пост премьер-министра.
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Шоу-бизнес

Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше

В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Комсомольская правда вчера в 03:42
Экономика

Закрылась сделка по продаже части ТРЦ «Галерея»

Gazeta.SPb 00:17
Происшествия

В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Вокруг ТВ 15 января в 07:05
Армия и оружие

Силовики Украины сообщают об артобстрелах со стороны ДНР и ЛНР

Режим прекращения огня был нарушен девять раз со стороны ДНР и ЛНР 16 января, сообщает пресс-центр объединенных сил Украины в «Фейсбуке».
Красная весна вчера в 12:55
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Здоровье

В благовещенской горбольнице выросло количество операций с применением малоинвазивных технологий

В Благовещенской городской больнице значительно увеличилось количество хирургических вмешательств с применением малоинвазивных технологий.
АСН24 вчера в 23:50
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное