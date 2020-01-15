Экономика
ВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства
В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
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Пора бежать в обменники? Что будет с рублем на фоне перемен в правительстве
Телеканал 360°вчера в 15:40
Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро
Финмаркет15 января в 11:35
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АвтоВАЗ начал продажи обновленного Lada 4x4
Компания "АвтоВАЗ" сообщила о начале продаж модернизированной LADА 4x4.
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В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
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При пожаре в частном жилом доме в городе Вичуга Ивановской области погибли четыре человека.
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Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Закрылась сделка по продаже части ТРЦ «Галерея»
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Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Армия и оружие
Силовики Украины сообщают об артобстрелах со стороны ДНР и ЛНР
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Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
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В Благовещенской городской больнице значительно увеличилось количество хирургических вмешательств с применением малоинвазивных технологий.
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Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".