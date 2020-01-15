Экономика

ВедомостиВедомостиКурс рубля упал на новости об отставке правительства

В 16.55 мск курс доллара вырос до 61,58 руб. (+0,14), евро стоил 68,71 руб. (+0,33). При этом индекс Мосбиржи снизился на 0,44%, а индекс РТС – на 0,8%. В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Читать в источнике
Комментировать271

Подробнее о событии

Как рубль отреагировал на отставку правительства?

Аргументы и Факты04:32

Рубль вечером отыграл значительную часть понесенных после отставки правительства потерь к доллару и евро

Финмаркет15 января в 11:35

Рубль отреагировал снижением на новость об отставке правительства РФ

Известия15 января в 09:07

Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

ТАСС15 января в 09:02

Рубль упал

Lenta.ru15 января в 09:01

Рубль резко снизился на фоне отставки правительства

РБК15 января в 08:42

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Интерфакс15 января в 09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия

Россиянка задушила девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой

В Новосибирске 28-летняя местная жительница задушила свою девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой.
Lenta.ru 05:14
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Нью-Джерси» благодаря хет-трику Овечкина

Встреча завершилась со счётом 5:2. В составе «Вашингтона» хет-трик оформил капитан команды Александр Овечкин.
REGNUM 00:16
Общество

В Свердловской области нашли редкий изумруд

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов найден на Мариинском прииске (входит в госкорпорацию "Ростех") в Свердловской области, сообщает пресс-служба предприятия.
РИА Новости 02:45
Политика

Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство

Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
РИА Новости 04:56
Политика

Гончарук заявил о работе украинского правительства в штатном режиме

«Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать», — цитирует его «РИА Новости».
Известия 05:04
Политика

Госдума дала согласие назначить Мишустина председателем правительства

В четверг, 16 января, Госдума согласовала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Право.ру вчера в 07:29
Происшествия

Баира Жамбалова исключили из «Единой России» после ДТП

В "Единой России" посчитали, что действия Баира Жамбалова бросают тень на партию и органы власти Президиум генсовета "Единой России" 16 января исключил из партии и снял с должности секретаря бурятского отделения партии Баира Жамбалова после ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.
Байкал-Daily вчера в 20:01
Гаджеты

Xiaomi сделает POCO независимым брендом

Вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джейн объявил в Twitter, что POCO, суббренд китайской компании, станет независимым.
News.ru 03:29
Общество

Ледовый городок Екатеринбурга закрыли после обрушения стены

В Екатеринбурге временно закрыт ледовый городок на Площади 1905 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
REGNUM 04:57
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевского титула

Жена британского принца Гарри Меган Маркл впервые после выхода из королевской семьи и отъезда из Британии появилась на людях.
NewInform 15 января в 09:50
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

РБК вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева кардинально сменила имидж

За последний год спортсменка не первый раз решается на кардинальные изменения во внешности, однако до этого она экспериментировала с цветом.
Uznayvse.ru 03:47
Космос

Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA

Газета.Ru 02:32
Общество

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
Известия 05:17
Здоровье

В ваныкинскую больницу купили дорогое оборудование для операций

Ежегодно в ваныкинской больнице выполняется около двух тысяч операций, из них половина – лапароскопическим методом.
ГТРК Тула 03:11
Политика

Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Российская газета 15 января в 15:08
Общество

Строительство терминала С2 в Шереметьево начнется в 2024 году

Известия 02:45
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Технологии

Google избавила пользователей Android от оповещений

Компания Google создала новый способ обновления на смартфонах с операционной системы Android.
Профиль 02:20
Политика

Гончарук посоветовал «не спешить с выводами» о его отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посоветовал «не спешить с выводами» после подачи им заявления об отставке, передает Reuters.
РБК 04:25
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Газета.Ru 04:37
Происшествия

Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом

Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
Известия вчера в 04:22
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Lenta.ru вчера в 14:25
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Политика

Глава фракции Зеленского поддержал отставку премьера

Глава президентской фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, который подал заявление об уходе, сообщает UNN.
Lenta.ru 04:39
Гаджеты

Huawei P40 и P40 Pro позируют в разных цветах на новых рендерах

Faktom вчера в 09:25
Политика

Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
RT на русском 04:42
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Экономика

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное